Các quyết định tài chính dù tốt hay không đều khá phức tạp. Tuy nhiên nhiều sinh viên trên khắp nước Mỹ được dạy về tài chính quá ít để có thể hiểu được những khái niệm cơ bản.

46% thanh thiếu niên thiếu kiến thức về tài chính

Một cuộc khảo sát cho thấy 46% thanh thiếu niên thừa nhận thiếu hiểu biết chung về tiền bạc, đầu tư và nền kinh tế ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng thành công về mặt tài chính của họ. Và 51% cho biết họ không tin rằng tất cả mọi người đều có cơ hội như nhau để đạt được thành công về tài chính.

Jorge Sanchez (16 tuổi, đến từ Florida) cho rằng sự thiếu hiểu biết về tài chính dẫn đến những lo lắng trong việc chuẩn bị cho sự nghiệp và cuộc sống cá nhân.

Cựu Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Mỹ - Jay Clayton nói rằng Jorge có lý khi lo lắng về điều đó. Và giáo dục tài chính là một phần quan trọng của giải pháp.

“Tất cả là về việc đưa ra quyết định. Nếu bạn không được đào tạo về hệ thống tài chính của chúng tôi, và đặc biệt là tín dụng, chi phí tín dụng, giá trị của việc đầu tư - bạn có thể sẽ đưa ra quyết định tồi”, Clayton nói.

Theo Clayton, một cách để tránh đưa ra những quyết định sai lầm là: “Bạn càng được giáo dục sớm thì quyết định của bạn càng tốt, kết quả của bạn càng tốt”.

Cựu Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Mỹ - Jay Clayton (Ảnh: marketsmuse)

Gorick Ng, chuyên gia cố vấn nghề nghiệp tại Đại học Harvard và là tác giả của cuốn sách "Những quy tắc bất thành văn: Bí mật để bắt đầu sự nghiệp của bạn một cách đúng đắn" (The Unspoken Rules: Secrets to Start Your Career Off Right), cho biết: “Điều làm tôi thấy kinh ngạc là chúng ta dành nhiều thời gian nói về phương trình bậc hai ở trường hơn là về lãi kép".

Gorick Ng cho biết các lớp học kiến ​​thức về tài chính nên nhằm trả lời ba câu hỏi: Làm thế nào để bạn sử dụng những gì bạn có để kiếm nhiều tiền hơn ? Làm thế nào để bạn tiêu ít hơn số tiền bạn kiếm được? Làm thế nào để bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi có nhiều ưu tiên trái ngược nhau?

Gorick Ng - Chuyên gia nghề nghiệp của ĐH Harvard (Ảnh: Harvard Business School)

Zoe McCall (từ Brandywine, Maryland) là sinh viên đã phát biểu trước Hội đồng Giáo dục Quận Prince George vào năm ngoái về tầm quan trọng của giáo dục tài chính. Hội đồng này sau đó đã thông qua một nghị quyết về khóa học tài chính cá nhân cho tất cả học sinh trung học trong khu vực. Trên toàn tiểu bang Maryland cùng với 25 tiểu bang khác và Đặc khu Columbia đã đưa ra các quyết định trong các phiên họp lập pháp năm 2021 nhằm tăng khả năng tiếp cận của học sinh, sinh viên với giáo dục tài chính.

Tiến sĩ Lisa Cook, giáo sư kinh tế và quan hệ quốc tế tại Đại học Michigan cho rằng chương trình giảng dạy cần bao gồm các lớp hướng dẫn lập ngân sách, cung cấp cho sinh viên công cụ để xây dựng ngân sách và kiến ​​thức cơ bản về đầu tư...

“Các lớp học về tài chính và đầu tư, xây dựng ngân sách vốn là truyền thống đối với tầng lớp trung lưu và mọi người nên được khuyến khích học tập ngay cả khi họ chưa có đủ điều kiện”, tiến sĩ Cook nói.

Quỳnh Anh (Theo CNBC)