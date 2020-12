Hôm nay 17/12, hơn 11.900 học sinh của 54 trường học tại tỉnh Lạng Sơn đã được nghỉ học tránh rét vì nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Bế Đoàn Trọng, Chánh văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn cho hay, những ngày này, tỉnh Lạng Sơn đang chịu ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại. Nhiệt độ trung bình tại tỉnh khoảng từ 8 đến 10 độ C, thậm chí có những thời điểm ở một số nơi nhiệt độ xuống chỉ còn 0-2 độ C.

Trước đó, Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn đã có văn bản chỉ đạo các trường, nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C thì cho học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ. Với cấp THCS và THPT đề nghị xem xét cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Theo thống kê của Sở, sáng 17/12, đã có 54 trường cho học sinh nghỉ học vì trời rét, trong đó có 53 trường mầm non và 1 trường tiểu học.

“Qua thống kê của Sở, trong ngày hôm nay đã có 11.905 học sinh trên địa bàn tỉnh phải nghỉ do trời rét, nhiệt độ xuống thấp”, ông Trọng nói.

Hôm qua, 16/12, cũng có 9 trường trên địa bàn tỉnh (ở hai huyện Văn Quan và Đình Lập) cho học sinh nghỉ học vì trời rét, trong đó có 8 trường mầm non và 1 trường tiểu học. Số lượng trẻ mầm non và học sinh tiểu học nghỉ qua thống kê là 1.600 em.

Ông Trọng cho hay, việc cho học sinh nghỉ học sẽ phụ thuộc vào tình hình thời tiết ở từng địa phương, theo đó các nhà trường chủ động xem xét cho học sinh nghỉ học tùy theo điều kiện cơ sở.

“Tùy theo tình hình thời tiết và điều kiện mà các trường chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng chống rét và những sự việc đáng tiếc xảy ra”, ông Trọng nói.

Ông Trọng cho hay, mọi thông tin về việc cho học sinh nghỉ học vì giá rét đều được cập nhật và báo cáo về Sở mỗi ngày.

Để đảm bảo sức khỏe, duy trì tỷ lệ đi học của học sinh trong những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn cũng yêu cầu các trường học chủ động sửa sang cơ sở vật chất, chuẩn bị nước ấm, chăn ấm; trang bị thêm đồ dùng sinh hoạt và tăng khẩu phần ăn cho học sinh đảm bảo đủ chất dinh dưỡng.

Đặc biệt, những nơi học tạm, học nhờ phải được trang bị cửa chắn gió lùa, đủ ánh sáng trong lớp. Ngoài ra, các trường phải trang bị đầy đủ thuốc, vật dụng, thiết bị cần thiết để chăm sóc khi học sinh có dấu hiệu bị cảm lạnh, sốt, ho.

“Ở những địa phương nhiệt độ xuống thấp đầu giờ sáng thì Sở cho phép các nhà trường có thể được linh hoạt lùi thời gian bắt đầu vào học của học sinh, hoặc có thể thay đổi lịch học từ buổi sáng sang buổi chiều”, ông Trọng nói.

Hùng Lê