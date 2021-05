Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khiến các địa phương phải huy động mọi nguồn lực, dồn sức truy vết, khoanh vùng dập dịch. Nhiều khu cách ly tập trung trở nên quá tải nên trường học đã được tận dụng làm nơi cách ly.

Đang trong thời gian tạm dừng đến trường, ngày 10/5, sinh viên Trường ĐH FPT nhận được thông báo ký túc xá của trường sẽ trở thành khu cách ly tập trung.

Tất cả sinh viên đang ở hoặc đang để đồ tại ký túc xá được đề nghị nhanh chóng thu dọn, giải phóng đồ đạc và rời khỏi ký túc xá trước 12 giờ ngày 13/5.

Trường ĐH FPT cho biết, đây là tình huống bất khả kháng, cùng thành phố Hà Nội và cả nước chung tay phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Do đó, nhà trường mong muốn tất cả sinh viên thực hiện nghiêm túc.

“Trường sẽ hoàn lại tiền ký túc xá cho sinh viên trong thời gian không sử dụng. Nếu sinh viên vì lý do riêng không thể lên ký túc xá để thu dọn đồ, các em có thể nhờ bạn bè hoặc người thân xử lý đồ đạc cá nhân của mình hoặc nhờ nhà trường lên phương án hỗ trợ để gửi lại trường”, Trường ĐH FPT thông tin.

Không chỉ tại ký túc xá của Trường ĐH FPT, hai tòa nhà trong khu ký túc xá của Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung cho các trường hợp F1 với quy mô trên 600 giường bệnh. Hiện sinh viên của trường đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trở về nhà.

Trường THCS Võng Xuyên B của huyện Phúc Thọ (Hà Nội) hiện cũng đang được trưng dụng thành khu cách ly tập trung với quy mô 150 giường bệnh. Đây sẽ là cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch đối với các trường hợp là F1 của huyện với phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

Trường THCS Võng Xuyên B được trưng dụng làm khu cách ly. Ảnh: FB Diễn đàn huyện Phúc Thọ

Ban Chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ cũng đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia sửa sang các phòng học làm phòng ở; sửa lại công trình vệ sinh, hệ thống điện nước, đèn chiếu sáng, vệ sinh môi trường để bảo đảm đúng quy định về phòng, chống dịch.

Tính đến trưa ngày 10/5, toàn huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) ghi nhận tổng 90 ca mắc Covid-19, truy vết được gần 1.500 trường hợp F1. Hiện các trường hợp này đang cách ly tập trung tại T07, Trường CĐ Sư phạm Bắc Ninh và Trung đoàn 833.

Ngoài ra, huyện còn thành lập khu cách ly tập trung tại 18 xã, thị trấn và đang có hơn 300 người thực hiện cách ly tại 17 trường mầm non trên địa bàn huyện Thuận Thành như: Mầm non Thị trấn Hồ, Mầm non Hoài Thượng số 1, Mầm non Nghĩa Đạo, Mầm non Thanh Khương,…

Tại TP. Hà Tĩnh, hiện Trường Tiểu học Thạch Hưng và Trường Mầm non xã Thạch Bình cũng đang được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung. Hiện, hai địa điểm này đã được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất như giường ngủ, trang thiết bị, vật tư y tế,… nhằm đáp ứng yêu cầu nâng công suất cách ly, chủ động ứng phó với các tình huống lan rộng của dịch bệnh.

Thúy Nga