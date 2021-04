Công an quận 10, TP.HCM vừa có thông báo về kết luận giám định thương tích gửi đến gia đình của hai thiếu niên bị dân phòng đánh dã man ở trường học.

Ngày 16/4 cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM gửi thông báo đến gia đình của hai cháu N.P.H.T và N.D.T.A (đều SN 2007, cùng ngụ tại quận 10).

Được biết, thông báo này của Công an dựa trên bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y Sở Y tế TP.HCM đối với hai thiếu niên trên.

Cụ thể cháu T.A nhập viện vào Bệnh viện Nhi đồng 1 ngày 1/4 và xuất viện ngày 2/4.

T.A than đau đầu, phần khám lâm sàng và xét nghiệm cận lâm sàng không ghi nhận gì bất thường. Tại thời điểm giám định, khám lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng, không ghi nhận dấu vết thương tích,tình trạng ổn định.

Theo thông báo, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại của T.A là 0%. Vá thông báo có nêu kết luận khác, không đủ cơ sở xác định có chấn thương đầu hay không.

Thông báo gừi đến gia đình em H.T cũng tương tự, cũng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tạilà 0%.

Gia đình của hai em cho biết, sẽ khiếu nại về kết quả giàm định thương tích nói trên và mong muốn cơ quan pháp luật xử lý thích đáng người đã hành hung con của họ.

Sự việc xảy ra vào ngày cuối tháng 3 tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố, Quận 10, TP.HCM.

Hai thiếu niên “lẻn” vào trường ăn cắp vặt bị dân phòng khu phố bắt được. Sau khi bắt một 1 người đàn ông liên tục đưa chân đạp thẳng vào mặt, đưa gối húc vào ngực và đấm liên tiếp vào đầu 2 thiếu niên.

Vừa đánh người đàn ông vừa hét lên: "Có mày không". Một trong hai thiếu niên đáp: "Dạ có". Người đàn ông vừa hét: Mày tội gì, bao nhiêu lần rồi?". Sau đó tiếp tục đạp vào mặt, đấm vào đầu cả hai…

Trong phòng lúc này, có khoảng 5 đàn ông khác chứng kiến sự việc. Có người ngồi im ở ghế, vài người khoanh tay đứng nhìn. Duy nhất 1 người đàn ông (ở trần) nói “thôi được rồi” nhưng vẫn không cản.

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tố, cho hay trong thời gian gần đây, nhà trường phát hiện thường xuyên bị kẻ gian leo rào vào nhà trường và trộm vặt.

Sau khi liên tiếp xảy ra các vụ việc, nhà trường nhận thấy không đủ khả năng tiếp tục tự quản nên đã báo tình hình cho Công an khu vực và nhờ sự phối hợp hỗ trợ từ phía Công an Phường 14, Quận 10 để tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh cho nhà trường.

Tuy nhiên hiệu trưởng không thể lường được việc hai thiếu niên bị đánh ngay trong phòng giám thị. Trong vai trò hiệu trưởng, ông nói đó là bài học đau lòng cho mình.

Sau sự việc xảy ra cơ quan chức năng vào cuộc, Sở GD-ĐT lên tiếng

Công an Quận 10 vào cuộc điều tra. UBND TP.HCM cũng có chỉ đạo xử lý nghiêm bảo vệ dân phố đánh hai thiếu niên và những cá nhân có liên quan đến vụ việc xảy ra ở Trường THCS Nguyễn Văn Tố.

