Theo công văn ngày 29/4, Sở GD-ĐT TP.HCM đã điều chỉnh nội dung các tiêu chí của bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Sở GD-ĐT đề nghị các trường học, các cơ sở dạy thêm học thêm, các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm giáo dục kỹ năng sống… điều chỉnh nội dung Tiêu chí thành phần 2 và Tiêu chí thành phần 3.

Tiêu chí thành phần 2 quy định khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng sinh hoạt (phòng học), phòng làm việc là từ 1m trở lên (trước đây là 1,5m). Đạt tiêu chí này, trường học được chấm 10 điểm; còn dưới 1m sẽ chấm 0 điểm. Tương tự, Tiêu chí thành phần 3 quy định khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng sinh hoạt, phòng làm việc làừ 1m trở lên: 10 điểm (trước đây là 1,5m); Dưới 1m: 0 điểm.

Thay đổi này dựa trên căn cứ Chỉ thị số 19 ban hành ngày 24/4 của Chính phủ (có nội dung "giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu là 1m").

Nhằm đảm bảo công tác an toàn trường học, Sở GD-ĐT cũng lưu ý tạm thời các trường không tổ chức hoạt động căn tin cho đến khi có thông báo tiếp theo. Căn cứ nhu cầu của phụ huynh và điều kiện cụ thể của đơn vị, các cơ sở giáo dục quyết định việc tổ chức hoạt động bếp ăn, bán trú, đảm bảo an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.HCM.

Để chuẩn bị cho trường học hoạt động trở lại, TP.HCM đã ban hành bộ tiêu chí an toàn, theo đó trường chỉ đạt dưới 30% theo tiêu chí sẽ không được hoạt động.

Học sinh TP.HCM sẽ đi học trở lại từ ngày 4/5 (học sinh lớp 9 và 12) và tiếp tục theo lộ trình của từng cấp.

Song Nguyên