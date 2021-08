Youtube giống như một kho tư liệu khổng lồ “mách nước” cho bạn mọi thứ, giúp bạn tự học ngoại ngữ miễn phí mà hiệu quả cao. 7 kênh Youtube học tiếng Anh dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu cho người học từ số 0 đến luyện thi IELTS.

Học Tiếng Anh Langmaster

Đây là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam khai thác và cung cấp bài học miễn phí trên các nền tảng trực tuyến như Youtube từ năm 2012, mang đến các video hội tụ đầy đủ, toàn diện các kỹ năng, kiến thức chuyên sâu trong mảng tiếng Anh giao tiếp, giúp người học luyện tập từ con số 0. Hiện nay, “Học tiếng Anh Langmaster” đã sở hữu con số gần 1 triệu lượt follow trên kênh của mình.

Theo đó, các bài học được truyền tải bằng nhiều hình thức khác nhau như học tiếng Anh qua film, qua truyện ngắn, tình huống... Được biết, Langmaster có đội ngũ sản xuất riêng để có thể tạo nên các bài học chất lượng nhưng cũng không kém phần thú vị, sinh động và vui nhộn. Nhờ vậy, người xem sẽ vừa nắm bắt được kiến thức, từ vựng, vừa nâng cao được các kỹ năng trong tiếng Anh như luyện nghe, phát âm. Các bài học đều được biên soạn và giảng dạy trực tiếp từ chính những giảng viên bản ngữ có trình độ học vấn cao, có nhiều năm kinh nghiệm.

Điểm đặc biệt nữa ở “Học tiếng Anh Langmaster” là các video đều được tư vấn từ các chuyên gia NLP, TPR nhằm xây dựng các bài học hoàn hảo cả về nội dung và cách thức truyền tải. Đây cũng chính là kênh duy nhất tại Việt Nam cung cấp bài học mới mỗi ngày, mục đích biến việc học tiếng Anh trở thành thói quen thường ngày không thể thiếu của mọi người.

Tham khảo thêm các video bài học của kênh: https://www.youtube.com/c/tienganhlangmaster/videos

Topica Native

Với tiêu chí đơn giản, gần gũi và đậm tính giải trí, những bài học trên kênh của Topica Native sẽ giúp chúng ta tiếp cận với tiếng Anh trong tâm thế thoải mái nhưng vẫn đạt hiệu quả cao. Theo đó, mỗi video sẽ giúp củng cố kỹ năng nghe, cải thiện giao tiếp các chủ đề thông dụng. Bên cạnh việc luyện nghe, các bạn còn được ôn tập từ vựng và cách phát âm theo từng chủ đề.

I’m Mary

“I’m Mary” được xem là một kênh luyện nghe tiếng Anh thụ động. Bạn sẽ không cần tập trung để nghe từng từ trong video. Mục đích của việc luyện nghe này là giúp người học làm quen với một ngôn ngữ mới bao gồm 3 yếu tố là âm tiết, trọng âm và ngữ điệu. Ngoài ra, nó còn giúp ghi nhớ sâu hơn những từ mà bạn đã biết trước đó.

Luyện thi IELTS LangGo

Giống như tên gọi, kênh Youtube này sẽ bao gồm toàn bộ những điều bạn cần biết khi muốn luyện thi IELTS từ mất gốc. Kênh này cung cấp hơn 300 bài giảng cover ở cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, với trình độ từ cơ bản tới nâng cao. LangGo cũng mang tới chuỗi nội dung đặc biệt về mô phỏng phòng thi thực tế, kèm chữa bài chi tiết với đề thi mới nhất.

Ngoài ra, kênh cũng có nhiều video gợi ý các tài liệu, websites luyện thi IELTS học thuật (Academic) cũng như cung cấp các tips để làm bài thi IELTS hiệu quả và đạt điểm cao cho người học. Nội dung các video thường chia thành band 0 - 3, 3 - 5 và trên 5, bao gồm: video luyện phát âm, các chủ điểm ngữ pháp (thì động từ, cấu trúc câu,...), thành ngữ và phrasal verbs thường gặp trong bài thi IELTS, giải chi tiết các đề thi IELTS Reading/ Listening trong sách Cambridge…

BBC Learning English

Đây là kênh Youtube chính thức của British Council. Tất cả các video tại kênh này đều được hoàn thiện một cách chỉn chu và chuyên nghiệp. Đặc biệt, có rất nhiều bài học dựa trên các tình huống thực tế để đem lại hiệu quả tốt nhất cho người học. Ngoài ra, bạn còn có thể tìm thấy trên kênh youtube này những video có nội dung về ngữ pháp dưới định dạng hoạt hình.

TED-Ed

Đây là một kênh giáo dục của TED. Chúng ta đã chẳng còn xa lạ với TED Talks cùng các bài phát biểu vô cùng truyền cảm hứng. Tài liệu học tại TED-Ed sẽ bao gồm các video kiến thức thực tế được minh họa bằng các hình ảnh animations sinh động và vui nhộn. Kênh cũng cung cấp một lượng lớn các từ vựng chuyên ngành cho các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn.

Learn English with EnglishClass101.com

Đây là kênh youtube sẽ giúp việc học tiếng Anh của bạn trở nên đơn giản hơn. Với tiêu chí The Fastest, Easiest and Most fun way to learn English, những video đăng tải tại kênh có nội dung thu hút người xem bởi họ có thể vừa học nói, phát âm cũng như các kỹ năng đọc, viết bằng nhiều phương thức thú vị. Nhờ vậy, trình độ tiếng Anh theo đó sẽ được cải thiện nhanh chóng và hiệu quả.

Phương Dung