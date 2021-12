Vượt qua nhiều thí sinh, Dương Trung Hiếu, nam sinh năm cuối Trường ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội đã giành giải Nhất ở nghề Thiết kế thời trang kỹ thuật số tại cuộc thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2021.

Hiếu chia sẻ khi biết tin đạt giải Nhất, em rất vui và bất ngờ bởi em biết ở cuộc thi năm nay, nhiều thí sinh có thực lực mạnh.

Vì thế, Hiếu khiêm tốn cho rằng, có lẽ em đã gặp một chút may mắn. “Em chỉ cố gắng làm hết sức mình có thể, vận dụng tất cả những gì mình đã được học và rèn luyện để thể hiện vào trong bài thi. Em thấy rất vui vì kết quả đền đáp những nỗ lực của mình”.

Hiếu kể, nghề thi này chủ yếu thể hiện ứng dụng công nghệ 4.0 vào việc thiết kế thời trang. Thay vì việc thiết kế, vẽ mẫu rập trên giấy và cắt rập bằng thủ công, thì tất cả sẽ được thực hiện trên phần mềm thiết kế trên máy tính.

Đề thi yêu cầu các thí sinh sáng tác, thiết kế, thể hiện một bộ sưu tập thời trang để trình diễn trong không gian kỹ thuật số với thời gian thực hiện trong 13 giờ.

Thí sinh sẽ phải tinh chỉnh thông số trên người mẫu ảo theo thông số của ban tổ chức để giống nhất với cơ thể của người thật.

Những sản phẩm trong bộ sưu tập có tên "Chim Hạc" mà Hiếu thiết kế trong quá trình thi Kỹ năng nghề quốc gia.

Sau đó, thiết kế và phát triển mẫu rập 2D (là khuôn mẫu của sản phẩm được đặt lên vải cắt ra và may ráp lại với nhau tạo thành sản phẩm) trên phần mềm thiết kế Optitex. Tiếp theo, chuyển mẫu rập thiết kế được sang phần mềm clo3D để lắp ráp trang phục và mặc trên người mẫu ảo.

Thí sinh hoàn tất bài thi bằng việc trình diễn mẫu 3D qua việc tự cắt ghép một video không quá 5 phút để giới thiệu, trình diễn các mẫu trong bộ sưu tập của mình.

Hiếu cho hay ban giám khảo sẽ căn cứ theo nhiều tiêu chí để chấm, nhưng có lẽ đánh giá nhiều nhất ở khía cạnh kỹ thuật (thiết kế form có đẹp và vừa với cơ thể) và mỹ thuật, tức là tính thẩm mỹ mang đến cho người mặc.

Là nam giới nhưng theo đuổi lĩnh vực thiết kế thời trang, Hiếu chia sẻ, em đến với ngành nghề này như là một cái duyên, đúng hơn là “nghề chọn người”. Vào học ngành Thiết kế thời trang của Trường ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội, Hiếu là nam sinh duy nhất ở lớp của mình.

“Đến bây giờ em cũng không biết tại sao mình lại chọn ngành này, chỉ đơn giản là mình thích thì theo đuổi, tìm hiểu và học chứ không có động cơ cụ thể”.

Có năng khiếu vẽ từ nhỏ, hồi lớp 9, Hiếu từng tham gia và giành giải Nhất cuộc thi vẽ cấp huyện ở Bắc Giang với chủ đề tình yêu với biển đảo quê hương.

Theo Hiếu, ngành học nào cũng có những khó khăn nhất định nhưng riêng ngành Thiết kế thời trang thì đòi hỏi tính sáng tạo, vì thế cũng khá “kén” người học.

Học ngành này, Hiếu cùng các bạn không chỉ học thiết kế mà còn phải học may và những kỷ niệm đáng nhớ nhất của em cũng ở khâu này. Ngay từ năm thứ nhất, sinh viên đã phải làm quen và học cách vận hành tất cả các loại máy để may các thiết kế của mình.

Thời gian đầu, điều khiển máy may công nghiệp từng khiến Hiếu khá sợ hãi. Khi may, phải điều khiển chân ở bàn đạp, căn làm sao để máy may chạy êm, đều để có những đường may thẳng và đẹp cũng rất mất thời gian.

Cũng có lần, vì lơ đễnh mà Hiếu để tay tuồn vào máy may theo vải.

Thậm chí, có lần Hiếu suýt bị kim đâm cả vào ngón tay. “Rất may hôm đó, em may bằng cỡ kim bé nhất nên khi đâm vào móng tay thì kim đã gãy. Nhưng cũng nhiều bạn khác không may, vì lỗi này mà bị đâm xuyên ngón tay và phải đến viện để xử lý”.

Một trong những bộ sưu tập của Hiếu.

Ngành học đòi hỏi nhiều yếu tố sáng tạo, nên cũng không ít lần Hiếu bế tắc vì không có cảm hứng hay ý tưởng mới.

“Nhiều khi các bạn đã gần như xong xuôi hết rồi thì mình mới bắt đầu nhen nhóm được ý tưởng. Chưa kể ý tưởng sau khi lên cũng chưa chắc đã được thầy cô duyệt và phải đi lại từ đầu”, Hiếu kể và cho hay đây là điều mà nhiều sinh viên gặp phải.

Một sản phẩm do Hiếu thiết kế khi còn là sinh viên năm nhất.

Cá nhân Hiếu thích hướng đến những ý tưởng độc đáo, mới lạ. “Nguồn cảm hứng thì đến từ tất cả mọi thứ. Đơn giản có khi nhìn một giọt nước hay giọt sương thôi cũng có thể tạo cho mình cảm hứng để sáng tác ra những bộ trang phục với chủ đề đó thông qua màu sắc, chất liệu, kiểu dáng, các đường bổ, cắt,...”.

Hiếu nhận định Thiết kế thời trang kỹ thuật số - một ngành rất mới và có nhiều triển vọng để phát triển trong tương lai.

“Ngoài chuyên môn, em sẽ trau dồi và phát triển bản thân hơn ở những mảng về marketing, quản lý để hướng tới việc sau này khi có điều kiện có thể tạo nên một thương hiệu riêng cho bản thân mình”.

