Chương trình đào tạo tại Đại học FPT xây dựng theo chuẩn quốc tế tương ứng với từng khối ngành, giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm học tập chất lượng, đón đầu xu thế, khởi tạo lợi thế cạnh tranh trong thị trường việc làm toàn cầu hóa.

Chuẩn Hiệp hội máy tính thế giới cho khối ngành CNTT

Theo Đại học FPT, chương trình đào tạo khối ngành CNTT của trường được thiết kế theo chuẩn của Hiệp hội máy tính (Association for Computing Machinery - ACM), chuẩn đào tạo kỹ sư phần mềm của Accreditation Board for Enginerring and Technology (ABET - Mỹ), Chương trình đào tạo của EC Council, Học viện Mạng và Phần cứng Jetking (Ấn Độ). Đồng thời, chương trình tích hợp chuẩn kiến thức của Oracle, Cisco. Sinh viên được học giáo trình 100% đến từ các nhà xuất bản nước ngoài uy tín như McGraw Hill, Pearson…

Chương trình đào tạo CNTT ở Đại học FPT chú trọng kiến thức chuẩn quốc tế và trải nghiệm thực hành

Học khối ngành CNTT, ngoài việc được tiếp thu kiến thức chuẩn thế giới, sinh viên Đại học FPT còn có nhiều trải nghiệm công nghệ đậm nét. Sinh viên được thực hành trong các phòng lab tiêu chuẩn, tiếp cận xu hướng công nghệ mới nhất của thế giới hiện nay như IoT, AI; rèn luyện kinh nghiệm và kỹ năng qua việc làm các dự án, tham gia các cuộc thi, hay thực tập doanh nghiệp…

Chuẩn ACBSP cho khối ngành Quản trị Kinh doanh

ACBSP (Accreditation Council for Bussiness School and Program) là Hội đồng Kiểm định các trường và cơ sở đào tạo Quản trị Kinh doanh lớn nhất thế giới với thành viên thuộc hơn 60 quốc gia.

Tham gia và nỗ lực xây dựng chương trình đào tạo khối ngành Quản trị Kinh doanh tiệm cận chuẩn ACBSP từ nhiều năm qua, đến tháng 12/2019, Đại học FPT Hà Nội được công nhận có ngành Quản trị Kinh doanh đạt tiêu chuẩn quốc tế này.

Đại học FPT Hà Nội chính thức được công nhận có ngành Quản trị Kinh doanh đạt chuẩn ACBSP

Theo học khối ngành Quản trị Kinh doanh đạt chuẩn ACBSP tại Đại học FPT, sinh viên sẽ được tiếp cận những kiến thức ngành mới nhất, cập nhật xu thế kinh tế thế giới. Đặc biệt, một trong những tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn ACBSP là chuẩn đầu ra và năng lực sinh viên. Bởi vậy, Đại học FPT có nhiều hoạt động để sinh viên khối ngành này trải nghiệm thực tế: làm dự án, thi khởi nghiệp, thực tập doanh nghiệp… Từ đó, sinh viên Đại học FPT có cơ hội học hỏi kiến thức, kỹ năng thực tế gần gũi với nhu cầu doanh nghiệp, đảm bảo đầu ra theo chuẩn yêu cầu của thị trường.

Chuẩn Hiệp hội về Đào tạo nghệ thuật thế giới cho ngành Thiết kế đồ họa

Chương trình ngành Thiết kế đồ họa Đại học FPT được xây dựng theo chuẩn của các trường đào tạo nghệ thuật uy tín hàng đầu thế giới và của Hiệp hội về Đào tạo nghệ thuật thế giới (National Association of School of Art and Design - NASAD). Ngoài ra, hầu hết giáo trình tiếng Anh được cung cấp bởi các nhà xuất bản uy tín.

Sinh viên ngành Thiết kế đồ họa được theo học chương trình chuẩn quốc tế, “công nghệ hóa” để có trải nghiệm mới mẻ

Học ngành Thiết kế đồ họa, sinh viên Đại học FPT được tiếp cận kiến thức ngành mới, cập nhật, đạt chuẩn quốc tế. Ngoài ra, trong thời đại xã hội 4.0, ngành Thiết kế đồ họa cũng không ngừng “công nghệ hóa” để đem tới những trải nghiệm học tập hấp dẫn cho sinh viên.

Sinh viên Đại học FPT được trải nghiệm thực hành chuyên môn thiết kế đồ họa và giao lưu kiến thức, kinh nghiệm với bạn bè qua cuộc thi thiết kế quy mô toàn trường. Với đặc thù một ngành đòi hỏi sự sáng tạo, kỹ năng tốt, những trải nghiệm như thế này góp phần giúp sinh viên nhìn nhận thực tế ngành nghề dưới nhiều góc cạnh, có cơ hội trau dồi kiến thức và kinh nghiệm.

Ngọc Trâm