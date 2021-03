Sau 3 năm, chương trình “Giữ trọn Ước mơ” trao gần 6 triệu mũ bảo hiểm đến tận tay học sinh lớp 1 toàn quốc, góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em tại Việt Nam đạt 79%, tăng 42% so với trước năm 2018.

Chương trình thực hiện dưới sự phối hợp của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam.

Năm 2018, tổng kết sau 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe máy trên tất cả tuyến đường cho thấy tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em hiện còn thấp, ở mức 35-37%, trong khi tỷ lệ này ở người lớn là hơn 90%. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho tỷ lệ thương tích do TNGT ở trẻ em có xu hướng gia tăng.

Đứng trước thực trạng này, chung tay cùng Chính Phủ, bên cạnh các hoạt động đào tạo an toàn giao thông, Honda Việt Nam đã phối hợp với Uỷ ban ATGT Quốc gia, Bộ GD&ĐT xây dựng và triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh bước vào lớp 1 trên toàn quốc bắt đầu từ năm 2018 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”.

Ngay sau Lễ công bố và ký kết, Công ty Honda Việt Nam đã gấp rút chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện sản xuất, cung cấp mũ bảo hiểm chất lượng, phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, đảm bảo 100% học sinh bước vào lớp 1 trên toàn quốc được nhận mũ.

Sau 3 năm thực hiện từ năm 2018 đến nay đã có gần 6 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao tận tay các em học sinh bắt đầu bước vào lớp 1 tại tất cả các trường Tiểu học trên phạm vi toàn quốc vào dịp khai giảng năm học mới.

Không chỉ được nhận món quà ý nghĩa về mặt vật chất, các em còn được học bài học về cách đội mũ bảo hiểm đúng cách, an toàn thông qua hơn 1.500 chương trình do hệ thống các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm và các cấp chính quyền địa phương và nhà trường tổ chức.

Để góp phần tuyên truyền kiến thức ATGT & nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của các em học sinh, hàng loạt các hoạt động đồng hành đã được sôi nổi diễn ra, điển hình là Sự kiện đi bộ vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em tại Hà Nội và Tp.HCM, thu hút gần 10,000 người tham gia. Hoạt động nổi bật này đã tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và nâng cao nhận thức của người dân về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho con em mình, tạo sự lan tỏa tích cực góp phần nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông.

Để đánh giá hiệu quả của Chương trình "Giữ trọn Ước mơ", chương trình khảo sát tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em đã được thực hiện tại 63 tỉnh thành cho thấy tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em đã đạt 79%, tăng 42% so với trước năm 2018. Đây là kết quả rất đáng tự hào từ những nỗ lực không ngừng của các bên phối hợp trong việc nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm trong người dân, đặc biệt là trẻ em, giúp giảm thiểu chấn thương do tai nạn giao thông ở trẻ nhỏ, góp phần bảo vệ thế hệ tương lai của Việt Nam.

Trong thời gian tới, HVN sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động phối hợp với các cơ quan Chính phủ và các Hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm trên toàn quốc để triển khai các chương trình tập huấn ATGT trên cả nước như “Sân chơi ATGT”, “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”, “ATGT cho nụ cười ngày mai” cho học sinh tiểu học, THCS, THPT, bên cạnh các chương trình đào tạo trực tiếp cho hàng triệu Đoàn viên, thanh niên, lực lượng cảnh sát giao thông, cũng như khách hàng và người dân địa phương.

Đặc biệt, Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” phiên bản “Vui Giao thông” được thực hiện nhằm nâng cao tỷ lệ nhận thức về ATGT trong trẻ em độ tuổi Mầm non nhận được sự yêu mến và hưởng ứng tích cực.

“HVN sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những sản phẩm cũng như giá trị gia tăng để góp phần trong việc tạo dựng một môi trường giao thông Việt Nam văn minh và an toàn”, đại diện HVN nhấn mạnh.

Minh Ngọc