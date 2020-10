Trái ngược với mặt bằng chung, các ngành/trường đại học hầu hết đều tăng điểm chuẩn, nhiều trường khối công an có mức điểm chuẩn ở một số tổ hợp thấp bất ngờ, thậm chí thấp nhất trong 4 năm gần đây.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhiều thí sinh và giáo viên đã dự đoán mức điểm chuẩn năm nay nhiều khả năng sẽ cao hơn so với năm ngoái do đề thi “dễ thở”.

Khi điểm chuẩn được công bố, không ít ngành gây bất ngờ với mức điểm cao vọt.

Thế nhưng, điều bất ngờ là không theo xu hướng chung, điểm chuẩn của một số ngành thuộc các trường công an (với đối tượng thí sinh nam, số lượng chỉ tiêu lớn) khá thấp. Thậm chí, ngành Nghiệp vụ cảnh sát (Học viện Cảnh sát nhân dân) xét theo tổ hợp C03 đối với thí sinh nam có điểm chuẩn chỉ 18,88 điểm.

Nếu so với năm 2019, mức điểm chuẩn đã giảm đến 4,12 điểm dù đề thi năm nay được đánh giá dễ hơn.

Với mức điểm chuẩn 18,88, thí sinh chỉ cần đạt hơn 6 điểm/môn là có thể trúng tuyển. Thậm chí, với những em được cộng cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực, có thể chỉ cần khoảng 5 điểm/môn.

Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân trong một buổi tập điều lệnh. Ảnh: Thanh Hùng

Cũng ngành này, điểm chuẩn xét theo tổ hợp D01 đối với thí sinh nam cũng chỉ 19,61 điểm. Nếu so với năm 2019, mức điểm chuẩn đã giảm 0,27 điểm và cũng là mức điểm thấp nhất kể từ năm 2017 đến nay.

Chỉ có ngành Nghiệp vụ cảnh sát theo tổ hợp A01 đối với thí sinh nam là tăng 3,47 điểm so với năm 2019 (23,09 điểm so với 19,62 điểm). Tuy nhiên, mức điểm này vẫn thấp hơn so với năm 2018 (27,15 điểm) và 2017 (28 điểm).

Tương tự với điểm chuẩn của Học viện An ninh nhân dân. Cụ thể, điểm chuẩn đối với thí sinh xét tuyển bằng tổ hợp A01 là 21,54 điểm (giảm 3,46 điểm so với năm ngoái). Điểm chuẩn đối với thí sinh xét tuyển tổ hợp C03 là 20,66 (giảm 2,66 điểm so với năm ngoái) và tổ hợp D01 là 21,78 điểm (giảm 0,57 điểm so năm ngoái).

Học viên Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: Thanh Hùng

Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát của Trường ĐH Cảnh sát nhân dân cũng có mức điểm chuẩn đối với thí sinh nam khá thấp. Cụ thể, điểm chuẩn nếu xét theo tổ hợp xét tuyển C03 là 21,55 điểm; đối với tổ hợp D01 là 21,68 điểm và đối với tổ hợp A01 là 22,66 điểm.

Ngoài ra, điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ An ninh của Trường ĐH An ninh nhân dân đối với thí sinh nam theo tổ hợp A01 là 19,54 điểm; điểm chuẩn theo tổ hợp C03 là 20,06 điểm, còn điểm chuẩn theo tổ hợp D01 là 21,54 điểm.

Học viện Chính trị Công an cũng chỉ đưa ra mức điểm chuẩn đối với thí sinh nam miền Bắc từ 21,4 đến 23,6 điểm tùy từng tổ hợp. Cụ thể, mức điểm chuẩn được đưa ra với tổ hợp A01 là 21,4 điểm. Nếu xét bằng tổ hợp khối C03, điểm chuẩn chỉ là 20,81 điểm; còn tổ hợp D01 là 23,06 điểm.

Mức điểm chuẩn này khiến nhiều người bất ngờ bởi đề thi năm nay được đánh giá dễ hơn so với năm ngoái.

Tính chung tất cả ngành tuyển sinh của 7 trường đại học/học viện trong khối ngành công an được Cục Đào tạo, Bộ Công an thẩm định và công bố điểm chuẩn, chỉ 13 mức trên 27 điểm (trong số 53 mức điểm chuẩn chia theo tổ hợp và đối tượng nam - nữ của năm 2020).

Năm nay, thực hiện tuyển sinh theo quy định tại Thông tư 15 (trừ tiêu chuẩn sức khỏe), thí sinh phải đảm bảo một số điều kiện, tiêu chuẩn sau nếu muốn đăng ký dự tuyển vào ngành công an: - Người dự tuyển chưa kết hôn, chưa có con đẻ chỉ áp dụng với học sinh phổ thông, không áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ CAND, chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ. - Tiêu chuẩn học lực (áp dụng với các thí sinh trừ cán bộ Công an trong biên chế): + Các năm học THPT (lớp 10, 11, 12) đạt học lực trung bình trở lên. + Từng môn thuộc tổ hợp đăng ký dự thi vào trường CAND đạt từ 7.0 điểm trở lên trong từng năm học THPT, ví dụ: Thí sinh dự tuyển tổ hợp A00 thì điểm tổng kết năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 của môn Toán, môn Lý, môn Hóa phải đạt từ 7.0 trở lên mới đủ điều kiện đăng ký dự tuyển. + Riêng chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ và xuất ngũ: Trung bình cộng điểm tổng kết 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển trong từng năm đạt từ 7.0 trở lên (đối với phần lẻ thì làm tròn đến 1 chữ số thập phân). + Thí sinh dự tuyển tổ hợp B00 (xét tuyển gửi đào tạo Bác sĩ đa khoa), ngoài điều kiện trên, học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi.

Hải Nguyên

