Thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, đến thời điểm sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT gồm có các thủ khoa và á khoa cấp tỉnh. Cụ thể, thủ khoa khối A là em Nguyễn Xuân Hiếu, lớp 12 B - Trường THPT Thanh Chương 1 với 29,1 điểm. Thí sinh đứng thứ 2 là em Nguyễn Trung Thành lớp 12 A3 - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng với 29,05 điểm. Thủ khoa khối B là em Nguyễn Thúy An thí sinh tự do với 29,55 điểm. Thí sinh này là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Á khoa của khối B là em Nguyễn Đăng Đức lớp 12 A1 - Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu với 29,4 điểm. Thủ khoa khối C là em Đinh Thị Kim Ngân lớp 12C3 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với 29,25 điểm. Đây cũng là thí sinh giữ vị trí thủ khoa khối C toàn quốc. Ngoài ra, Nghệ An có 7 thí sinh khác đồng á khoa khối C với 29 điểm. Đây cũng là những á khoa khối C toàn quốc. Đồng thủ khoa khối D với 28,95 điểm là em Hoàng Hà Phương lớp 12 A1 - Trường THPT Nguyễn Duy Trinh và em Nguyễn Mai Duyên - lớp 12 D1 - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Thủ khoa khối A1 là em Nguyễn Cảnh Phước học sinh Trường THPT Thanh Chương 1 với 29 điểm. Cảnh Phước cũng là một trong 2 học sinh của Nghệ An đạt điểm 10 môn Vật lý. Học sinh thứ 2 là Nguyễn Trung Kiên lớp 12 A1 - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng với 28,85 điểm.