Hôm nay 12/8, nhiều địa phương trên cả nước bắt tay vào công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Thanh Ngọc, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định) cho biết, hôm nay 12/8, địa phương bắt đầu công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, gồm chấm cả bài tự luận và trắc nghiệm.

Cụ thể, 8h khai mạc chấm thi trắc nghiệm, 9h khai mạc chấm thi tự luận. Công tác làm phách đã bắt đầu từ sáng qua 11/8. Ban làm phách được cách ly triệt để trong suốt thời gian được tập trung cho đến khi hoàn thành chấm bài thi tự luận.

Năm nay, tổng số bài thi tự luận môn Ngữ văn của tỉnh Nam Định là 18.408, số bài thi trắc nghiệm là 88.970 bài.

Thành phần ban chấm thi tự luận gồm 1 trưởng ban; 3 phó trưởng ban và 6 tổ chấm (mỗi tổ 26 cán bộ chấm thi) và 1 tổ chấm kiểm tra (1 tổ trưởng và 17 cán bộ chấm thi).

Theo ông Ngọc, trong quá trình bàn giao bài thi từ ban làm phách về phòng quản lý bài thi tự luận đều có công an và thanh tra đi cùng, công tác an ninh được đảm bảo tuyệt đối.

Với số bài thi trắc nghiệm, tỉnh Nam Định trang bị 5 máy tính (1 máy chủ, 3 máy trạm, 1 máy dự phòng), 3 máy quét và 1 máy in phục vụ công tác chấm.

Thành phần ban chấm thi trắc nghiệm gồm 1 trưởng ban; 3 phó ban; 1 thư ký; 1 tổ chấm trắc nghiệm (1 tổ trưởng và 6 ủy viên); 1 tổ thư ký chấm trắc nghiệm (1 tổ trưởng và 6 ủy viên); 1 tổ giám sát (1 tổ trưởng và 3 ủy viên).

Khu vực chấm thi được bảo đảm an ninh, an toàn và có công an bảo vệ liên tục 24/24.

“Do số lượng bài và số cán bộ chấm thi được điều động như mọi năm nên việc chấm thi chắc cũng sẽ trong khoảng từ 9-10 ngày”, ông Ngọc nói.

Do đó, dự kiến ngày 20-21/8, Nam Định sẽ hoàn tất khâu chấm thi.

Ảnh: Thanh Hùng

Ông Hà Huy Phương, Trưởng phòng Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Bắc Ninh cho biết, địa phương cũng bắt đầu chấm thi tốt nghiệp THPT từ hôm nay.

“Chiều qua, các cán bộ đã được cách ly để làm phách. Quá trình làm phách đến đâu thì liên tục bàn giao ra để chấm thi. Bao giờ chấm bài thi xong thì số cán bộ làm phách mới được ra ngoài”, ông Phương cho hay.

Theo ông Phương, Bắc Ninh tổ chức chấm thi tự luận và trắc nghiệm song song bởi 2 ban độc lập.

Năm nay, số bài thi tự luận (môn Ngữ văn) của Bắc Ninh là 14.483 bài thi. Địa phương đã huy động 100 cán bộ chấm thi và 13 cán bộ chấm kiểm tra bài thi tự luận.

Cùng đó, 19 cán bộ phụ trách khâu chấm thi trắc nghiệm với 69.756 bài.

Theo ông Phương, việc chấm thi sẽ diễn ra trong khoảng 1 tuần và dự kiến đến ngày 18/8, Bắc Ninh sẽ hoàn tất việc chấm thi.

Ông Hoàng Văn Thi, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết từ hôm qua 11/8, địa phương đã tiến hành làm phách.

Năm nay, Thanh Hóa có trên 34.000 bài thi tự luận. Sở GD-ĐT Thanh Hóa huy động hơn 250 cán bộ chấm.

Còn ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên cho biết, từ 10h sáng ngày hôm qua 11/8, địa phương cũng đã thực hiện khâu đầu tiên là làm phách. Theo ông Kiên, từ ngày 14/8, tỉnh này cũng sẽ bắt đầu chấm.

Theo kế hoạch, hội đồng thi các tỉnh sẽ tổ chức chấm thi và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD-ĐT muộn nhất vào ngày 26/8. Ngày 27/8, Bộ GD-ĐT và các hội đồng thi sẽ công bố kết quả.

Thanh Hùng