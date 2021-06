Toàn tỉnh Nghệ An có 1.558 phòng thi, trong đó, mỗi điểm thi có ít nhất 1 phòng thi dự phòng dành cho các học sinh thuộc diện F1, F2, F3. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Do đó, bước vào kỳ thi năm nay Nghệ An chủ động giảm môn thi và thí sinh chỉ phải dự thi 3 môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Môn Toán và Ngữ văn lấy điểm hệ số 2 và Ngoại ngữ lấy điểm hệ số 1. Kết quả này là một trong những căn cứ để lấy điểm tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Do số lượng thí sinh dự thi tăng gần 1.500 thí sinh so với kỳ thi trước nên Nghệ An đã huy động 5.288 người làm công tác phục vụ cho kỳ thi. Trong đó, số giám thị coi thi là 3.655 người và hơn 800 người làm công tác thanh tra, bảo vệ. Nhằm đảm bảo an toàn, nghiêm túc đúng quy chế, Sở GD&ĐT Nghệ An thành lập 4 đoàn thanh tra lưu động để kiểm tra công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 tại 21 huyện, thành, thị.