Phòng thi vào lớp 10 ở Hà Nội vào những ngày tới đây sẽ không sử dụng điều hòa là một trong những nội dung được đưa ra trong hướng dẫn liên ngành của Sở Y tế và Sở GD-ĐT về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ thi.

Theo hướng dẫn liên ngành, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo điểm thi phối hợp với Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã tổ chức vệ sinh, khử khuẩn điểm thi trước khi kỳ thi diễn ra và sau mỗi buổi thi; chỉ đạo các điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác, bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho thí sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi.

Các quận, huyện, thị xã chỉ đạo lực lượng an ninh, lực lượng tình nguyện giải tỏa khu vực cổng trường; chỉ đạo các trường tiểu học, THCS không tổ chức kỳ thi nhưng ở gần điểm thi mở cổng trường hoặc bố trí khu vực thuận lợi để phụ huynh đón, chờ thí sinh trong thời gian tổ chức kỳ thi, bảo đảm không để xảy ra ùn tắc giao thông.



UBND các quận, huyện, thị xã cũng có nhiệm vụ chỉ đạo các trường rà soát, phân loại, lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi trong diện F0, F1, F2 (còn trong thời gian còn phải cách ly theo quy định) và thí sinh trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của các cấp có thẩm quyền. Đồng thời, chịu trách nhiệm xác nhận các đối tượng thí sinh trên và báo cáo Ban Chỉ đạo thi thành phố (qua Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT) để có phương án bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức kỳ thi cũng như bảo đảm quyền lợi của thí sinh.



Tại các điểm thi, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Trung tâm Y tế địa phương phối hợp với nhà trường bố trí tối thiểu mỗi điểm thi ít nhất 2 cán bộ y tế bảo đảm có mặt trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi để thực hiện nhiệm vụ và xử lý các tình huống phát sinh.



Đối với các điểm thi, liên ngành Sở Y tế - Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ điểm thi trước kỳ thi và sau mỗi buổi thi, bố trí phòng thi thông thoáng, không sử dụng điều hòa, đánh dấu vị trí đứng của thí sinh và cán bộ coi thi bảo đảm khoảng cách để làm thủ tục vào phòng thi.

Các điểm thi phải xây dựng phương án xử lý tình huống, chuẩn bị đầy đủ vật tư, cơ số thuốc, trang thiết bị thiết yếu, chuẩn bị tối thiểu 1 phòng thi dự phòng, 1 phòng cách ly khi phát hiện thí sinh hoặc cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại điểm thi có biểu hiện sốt, ho, khó thở và những bất thường khác.



Bên cạnh đó, các điểm thi phải chuẩn bị nơi rửa tay, nước sạch, xà phòng, khăn giấy sạch, nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn; bố trí thùng rác có nắp lật để ở những nơi dễ tiếp cận, trong nhà vệ sinh, nơi rửa tay. Trong trường hợp ở vị trí không bố trí được nguồn nước thì có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn tay nhanh có nồng độ cồn tối thiểu 60%.



Các điểm thi sử dụng bình hoặc chai nước uống cá nhân cho các thành viên. Trường hợp điểm thi tổ chức ăn trưa cho các thành viên thì sử dụng hình thức suất ăn cá nhân bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh, bố trí chỗ ngồi cho các thành viên đủ khoảng cách an toàn.

Thí sinh có thân nhiệt cao hơn mức bình thường sẽ thi tại phòng thi dự phòng

Mỗi điểm thi bố trí tối thiểu 5 cán bộ y tế, lực lượng tình nguyện để đo thân nhiệt thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ trước giờ thi; cử ít nhất 2 cán bộ y tế trực tại chỗ (1 cán bộ nhà trường, 1 cán bộ của địa phương) để thực hiện nhiệm vụ và xử lý các tình huống phát sinh.

Mỗi điểm thi bố trí ít nhất 5 vị trí để đo kiểm tra thân nhiệt và phân luồng thí sinh trước khi lên phòng thi. Thí sinh có thân nhiệt bình thường phải vào ngay các phòng thi theo quy định, không tập trung tại sân trường; thí sinh có thân nhiệt cao hơn mức bình thường sẽ dự thi tại phòng thi dự phòng; thí sinh đang dự thi nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở được chuyển đến phòng cách ly, bộ phận y tế xử lý nghiệp vụ chuyên môn theo quy định. Sau mỗi buổi thi, Trưởng điểm thi có phương án phân luồng để thí sinh ra về bảo đảm khoảng cách an toàn.



Bên trong phòng thi, các thí sinh được bố trí chỗ ngồi theo sơ đồ so le, thí sinh ngồi dự thi ở các vị trí phía đầu bàn đảm bảo giãn khoảng cách an toàn giữa các thí sinh trong phòng thi.

Các thí sinh dự thi lớp 10 ở Hà Nội những năm trước. Ảnh tư liệu: Thanh Hùng

Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi, hướng dẫn nêu rõ, những người thuộc diện F0, F1, F2 hoặc trong khu vực bị phong tỏa không tham gia vào các khâu của kỳ thi.

100% thành viên của điểm thi phải thực hiện khai báo y tế bằng mã QR-Code và đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ trong mỗi buổi thi. Các thành viên của điểm thi phải được đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào phòng làm việc của điểm thi. Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các biểu hiện bất thường khác về mặt sức khỏe, cần kiểm tra, theo dõi tại phòng y tế của điểm thi.



Các thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 (còn trong thời gian phải cách ly theo quy định) và trong khu vực bị phong tỏa không được tham gia dự thi. Các thí sinh dự thi phải nghiêm túc chấp hành những quy định về phòng, chống dịch của Trung ương, thành phố và kỳ thi.

Thực hiện nghiêm quy tắc "5K" của Bộ Y tế, đeo khẩu trang khi đến điểm thi, trên đường từ điểm thi về nhà và nơi tập trung thí sinh. Trước khi vào phòng thi, thí sinh phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi nhận diện, sau đó đeo khẩu trang vào phòng thi và trong suốt thời gian làm bài thi.



Hướng dẫn liên ngành cũng yêu cầu các phụ huynh học sinh không tập trung tại cổng trường, không vào trong khu vực thi, phụ huynh đưa thí sinh đến điểm thi đứng cách điểm thi tối thiểu 50m, sau đó nhanh chóng rời khỏi khu vực điểm thi.

Thanh Hùng

