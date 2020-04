GS Maurizio Trevisan từng là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Viện trưởng và Trưởng khoa tại các trường đại danh tiếng nhất nước Mỹ. Sự nghiệp của ông rất đặc biệt, gắn liền với việc đặt nền móng phát triển cho các viện đào tạo y dược và khoa học sức khoẻ của nhiều trường đại học uy tín như of City University New York (CUNY), State University of New York tại Buffalo và Đại học Nevada. GS Maurizio Trevisan đã xuất bản hơn 300 công trình nghiên cứu trên nhiều tạp chí có ảnh hưởng lớn như Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (Journal of the American Medical Association), Biên niên sử về Nội khoa (Annals of Internal Medicine) và Tạp chí Y học New England (The New England Journal of Medicine)...