Ngày 4/5/2019, hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS chào đón học viên quay trở lại học tập lần lượt theo từng cấp độ. Thấu hiểu những lo lắng đến trường mùa dịch, VUS triển khai chiến lược đồng hành cùng phụ huynh, học viên trên mọi mặt.

Tại TP.HCM, học sinh các cấp sẽ bắt đầu trở lại trường từ 4/5 theo từng cấp học. Ứng với tinh thần đó, học viên các chương trình Anh ngữ tại VUS sẽ trở lại lớp học theo cấp độ và độ tuổi tương ứng với chương trình phổ thông.

Là đơn vị đào tạo Anh ngữ hàng đầu tại Việt Nam, phương châm hoạt động của VUS không chỉ gói gọn trong một mục tiêu mà còn mở rộng ra là: giúp học viên vững vàng tiếng Anh; giúp nhân viên nhận được giá trị công việc mình làm và góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội. Đặc biệt trong bối cảnh xã hội và nền kinh tế đang dần hồi phục sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Một trong những động thái đầu tiên được VUS chú trọng là việc tạo ra một môi trường học tập an toàn và an tâm theo đúng yêu cầu từ Bộ Y tế. Trước ngày đi học lại một tuần, các cơ sở VUS đã khẩn trương thực hiện những biện pháp giữ an toàn trong quá trình phụ huynh, học viên đến nhận tư vấn và học tập. Đo thân nhiệt, vệ sinh thường xuyên, giữ khoảng cách an toàn tại phòng tư vấn - thang máy - lớp học, bãi xe giữ khoảng cách an toàn, thay đổi về thời lượng buổi học và chia ca giờ hợp lý để đảm bảo các tiêu chí an toàn... được triển khai tại toàn bộ các cơ sở.

Bên cạnh đó, VUS còn phổ biến những quy tắc ứng xử an toàn dành cho phụ huynh, học viên khi đến thăm và học tập tại các cơ sở thông qua ứng dụng VUS App, website và facebook của VUS.

VUS nghiêm chỉnh thực hiện giãn cách an toàn tại toàn bộ các cơ sở.

VUS chủ trương trang bị cho phụ huynh, học viên những hiểu biết về dịch bệnh cũng như sự chuẩn bị về tâm lý tích cực. Chuỗi hội thảo “Đồng hành toàn diện, Vững bước cùng con" được tổ chức nhằm đồng hành cùng phụ huynh, học sinh trên đà trở lại nhịp sống, làm việc và học tập sau thời gian giãn cách xã hội. Mỗi buổi hội thảo được hướng dẫn bởi các chuyên gia tâm lý, bác sĩ uy tín và được phát trực tuyến trên fanpage VUS. Người tham gia được lắng nghe chia sẻ từ diễn giả và trực tiếp tương tác đặt câu hỏi về chủ đề mình quan tâm.

Những buổi trao đổi chuyên đề mang đến thông tin bổ ích giúp mọi người giữ tâm lý tích cực sau mùa dịch.

Giáo viên nước ngoài và Việt Nam được tham gia tập huấn kiến thức về dịch bệnh Covid-19 nhằm nâng cao ý thức phòng dịch, tạo ra môi trường làm việc an toàn. Không chỉ thế, đội ngũ giảng dạy không ngừng có những cải tiến, sáng tạo về nội dung giảng dạy trên nền tảng online và kiến tạo kho học liệu hữu ích trên ứng dụng VUS App giúp học viên được ôn tập kiến thức ngay trong giai đoạn giãn cách xã hội. Trước thời gian chính thức quay lại học tập, nhóm chuyên môn tại VUS đã có những chuẩn bị phù hợp về mặt nội dung giúp học viên có thể bắt kịp nhịp học khi trở lại trường lớp.

Thời gian nghỉ học do giãn cách xã hội ảnh hưởng không ít đến tiến độ học tập và đặc biệt là kế hoạch thi chứng chỉ của nhiều học viên. Các lớp bổ trợ và ôn tập kiến thức, ôn thi học kỳ cũng như ôn luyện cho các kỳ thi Cambridge hoặc IELTS sẽ được VUS triển khai trong thời gian tới. Qua đó, nhằm hỗ trợ tối đa cho học viên bắt kịp nhịp học tại trường và tăng tốc đạt các mục tiêu đã đề ra.

Những buổi tập huấn cho đội ngũ giáo viên về dịch bệnh và chuyên môn nhằm tạo ra môi trường dạy và học an toàn mùa hậu dịch.

Tập thể VUS với hơn 2.169 giáo viên và trợ giảng cùng 1.300 nhân viên vẫn luôn tận tâm và nỗ lực từng ngày để đem đến sự đồng hành toàn diện nhất dành cho phụ huynh và học viên của mình. Với một môi trường học tập với dịch vụ chất lượng, an toàn và an tâm, VUS mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt Nam.

VUS gửi đến phụ huynh và học viên học bổng “Đồng hành toàn diện, Vững bước tương lai" với giá trị lên đến 2 triệu đồng khi đăng ký các khoá học tại VUS trong tuần đầu tiên của tháng 5. Chương trình áp dụng cho cả tái ghi danh và đăng ký mới. Xem chi tiết tại https://vus.edu.vn/ hoặc gọi ngay (028) 7308 3333 để nhận tư vấn miễn phí.

Minh Ngọc