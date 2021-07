Dĩ An tổ chức sản xuất trong điều kiện mới:

Thành phố Dĩ An thực hiện phương án "3 tại chỗ", giảm hoạt động sản xuất kinh doanh để giúp bảo vệ sản xuất, bảo vệ nhà máy và bảo vệ công nhân trước dịch bệnh, đồng thời bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa không bị ngắt quãng.

Khoanh vùng, kiểm soát và dập dịch theo phương châm "4 tại chỗ"

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.Dĩ An, sáng 11/7, Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy do ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Dĩ An.

Qua ý kiến phát biểu của lãnh đạo TP.Dĩ An, các thành viên trong Đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của TP.Dĩ An. Cả hệ thống chính trị thành phố đã vào cuộc, phát huy tinh thần, trách nhiệm khoanh vùng, dập dịch kịp thời không để dịch lây lan rộng.

Thành phố Dĩ An

Bí thư đề nghị TP.Dĩ An tiếp tục khẩn trương triển khai các biện pháp để kịp thời khoanh vùng, kiểm soát và dập dịch theo phương châm "4 tại chỗ" (dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ). Phát huy hiệu quả của các Tổ Covid-19 cộng đồng trong các khu dân cư, khu nhà trọ, Tổ An toàn Covid-19 tại các doanh nghiệp để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm. Các chốt kiểm dịch cần phải bố trí địa điểm hợp lý, đảm bảo nhân lực để làm nhiệm vụ đạt hiệu quả, kiểm soát nghiêm ngặt người ra, vào thành phố.

Đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn. Nâng cao công năng của các khu cách ly, khu điều trị bệnh nhân Covid-19, nghiên cứu thành lập Bệnh viện dã chiến để đáp ứng tình hình nếu các ca F0 tăng cao trong thời gian tới.

Vận động doanh nghiệp thực hiện phương án "3 tại chỗ"

Ông Nguyễn Văn Lợi đề nghị ngành Y tế tỉnh xem xét và sớm có những phương án tăng cường hỗ trợ về chuyên gia và trang thiết bị cho địa phương, đặc biệt là đẩy nhanh tốc độ và nâng cao năng lực xét nghiệm PCR để các địa phương có phương án xử lý phù hợp và kịp thời. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cần có sự chung tay phối hợp với TP.Dĩ An một cách khẩn trương và quyết liệt hơn để khoanh vùng và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trong các doanh nghiệp.

Theo đó, các khu công nghiệp cần có những phương án phối hợp với ngành chức năng để rà soát và yêu cầu các doanh nghiệp bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch, tổ chức sản xuất trong điều kiện mới. Cụ thể, đối với những doanh nghiệp đang là điểm nóng, có nguy cơ cao về dịch, cần có phương án ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh để chống dịch, đảm bảo sức khỏe người lao động. Đối với những doanh nghiệp chưa có dịch, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và địa phương vận động doanh nghiệp thực hiện phương án "3 tại chỗ" (ăn - ngủ - sản xuất tại chỗ), giảm hoạt động sản xuất kinh doanh.

"Việc làm này sẽ giúp bảo vệ sản xuất, bảo vệ nhà máy và bảo vệ công nhân trước dịch bệnh; bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa không bị ngắt quãng" – Bí thư nhấn mạnh.

TP.Dĩ An cũng cần nhanh chóng triển khai chính sách hỗ trợ đối với những người khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định, nhất là các đối tượng bán vé số, công nhân tạm thời nghỉ việc. Nghiên cứu thành lập Trung tâm cứu trợ xã hội để hỗ trợ các đối tượng, không để người dân khó khăn, thiếu thốn về vật chất.

"Dĩ An cần quyết liệt, triệt để hơn nữa, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc chung tay phòng, chống dịch, dập dịch, cắt dịch thật nhanh, đảm bảo sức khỏe của người dân; trong đó Bí thư và Chủ tịch UBND các cấp sẽ là người chỉ huy tại chỗ và chịu trách nhiệm chính trong công tác phòng, chống dịch" - Bí thư nhấn mạnh và tin tưởng, với các biện pháp đã và đang triển khai, sự hướng dẫn và hỗ trợ từ Bộ Y tế và của tỉnh, TP.Dĩ An sẽ sớm cắt đứt được nguồn dịch, đưa cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh sớm trở lại bình thường.

Cửu Long