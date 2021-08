Để đưa Bình Dương trở về trạng thái "bình thường mới" từ 01/9, Bình Dương triển khai các biện pháp quyết liệt trong việc phong tỏa khu vực "vùng đỏ" trong địa bàn "vùng xanh" và khu vực "vùng xanh" trong các địa bàn "vùng đỏ".

Dồn lực cho mục tiêu trở về trạng thái "bình thường mới" từ 01/9

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch xây dựng "vùng xanh" trên bản đồ Covid-19 đưa Bình Dương trở về trạng thái "bình thường mới" từ ngày 01/9/2021.

Bình Dương quyết liệt hơn nữa để tranh thủ "thời điểm vàng", "làm đến đâu sạch đến đó"

Mục tiêu của kế hoạch là bao vây, thu hẹp "vùng đỏ", mở rộng "vùng xanh", tách nhanh F0 ra khỏi cộng đồng, hạn chế số ca F0 tăng nhanh, giảm thiểu thấp nhất tử vong để đưa Bình Dương trở về trạng thái "bình thường mới". Đảm bảo thực hiện "mục tiêu kép" phòng, chống dịch hiệu quả, đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Để thực hiện mục tiêu trên, Bình Dương đánh giá và dự báo nguy cơ theo 4 mức "Nguy cơ rất cao", "Nguy cơ cao", "Nguy cơ", "Bình thường mới" cho từng địa bàn, từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh, có tính tới các yếu tố khu vực liên xã, liên huyện, liên tỉnh để có giải pháp xét nghiệm, cách ly, phong tỏa, tiêm vắc xin,… cho căn cơ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Triển khai khẩn trương, chủ động

Với tinh thần khẩn trương, chủ động, quyết liệt hơn nữa để tranh thủ "thời điểm vàng", "làm đến đâu sạch đến đó", trước ngày 15/8/2021, các đơn vị, địa phương phải tổ chức thực hiện hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng lần 02 trong cộng đồng và trong doanh nghiệp, theo hướng triển khai đồng thời cả bên trong và bên ngoài khu công nghiệp.

Xây dựng Tổ tự quản bảo vệ "vùng xanh" tới từng khu phố, ấp, tổ dân phố, ngõ hẻm

Tiếp tục thực hiện nghiêm, thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn Chỉ thị 16. Đồng thời UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động quyết định phong tỏa "vùng xanh" trên địa bàn quản lý để đảm bảo giữ vững "vùng xanh"; tăng cường hoạt động của các Tổ Covid-19 cộng đồng, nắm cụ thể, chi tiết các thông tin có liên quan đến từng người, từng hộ, từng phòng trọ để giám sát kỹ những người di chuyển ra vào khu vực, địa bàn hiện hữu, nhất là các đối tượng F0, F1 thuộc diện cách ly tại nhà.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đơn vị cơ sở xây dựng Tổ tự quản bảo vệ "vùng xanh" tới từng khu phố, ấp, tổ dân phố, ngõ hẻm. Thí điểm cách ly F1 ít nguy cơ và F0 không có triệu chứng đang được chăm sóc, điều trị tại cơ sở y tế hoặc trường hợp dương tính SARS-CoV-2 phát hiện tại cộng đồng nếu đủ điều kiện thì tổ chức cách ly tại nhà. Triển khai các biện pháp quyết liệt trong việc phong tỏa khu vực "vùng đỏ" trong địa bàn "vùng xanh" và khu vực "vùng xanh" trong các địa bàn "vùng đỏ".

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện cùng lực lượng Công an tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch trong doanh nghiệp, chỉ cho phép hoạt động đối với những doanh nghiệp đảm bảo đủ điều kiện và an toàn; tăng cường hoạt động các Tổ An toàn Covid-19 trong doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch xét nghiệm diện rộng toàn bộ các doanh nghiệp đang hoạt động.

Đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin, tổ chức nhiều điểm tiêm cố định và lưu động, tạo thuận lợi và bảo đảm an toàn, hiệu quả cho người được tiêm. Trước mắt, ưu tiên tiêm vắc xin cho các đối tượng: Người dân sinh sống, làm việc tại các khu vực được xác định là "vùng xanh" ở các địa phương phía Nam và các khu nhà trọ có đông người lao động theo cách thức tiến hành xét nghiệm sàng lọc âm tính tới đâu thì triển khai tiêm ngay vắc xin; người dân sinh sống tại các khu vực tiếp giáp với địa bàn TP. Hồ Chí Minh; công nhân lao động của các công ty đảm bảo điều kiện an toàn phòng, chống dịch và có nhu cầu sản xuất sớm, sản xuất những hàng hóa góp phần tham gia cung cấp cho các chuỗi cung ứng; người dân sinh sống tại khu vực "vùng đỏ" nằm trong "vùng xanh" ở các địa phương phía Bắc. Tiến tới, tiêm vắc xin trước cho những người trên 18 tuổi sinh đang sinh sống tại các địa phương có khu vực "vùng đỏ".

Cửu Long