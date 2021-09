Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương khẳng định, tỉnh nỗ lực, quyết tâm hành động để đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường mới.

Chú trọng công tác an sinh xã hội

Tại Hội nghị thông tin báo chí về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn ra vào sáng 01/9, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu đến 15/9/2021 cơ bản kiểm soát được dịch bệnh tại các vùng đỏ để đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Ông Thao nhấn mạnh, đây là nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Tỉnh cũng đã xây dựng phương án dự báo số ca mắc có thể lên đến 150.000 người rất chi tiết, cụ thể, có sự phân công của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, sự tham gia của cả hệ thống chính trị với các giải pháp trọng tâm, trọng điểm.

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương

Chủ trương của tỉnh Bình Dương là thực hiện xét nghiệm diện rộng để tách F0 ra khỏi cộng đồng tại các vùng đỏ, nhất là các khu nhà trọ đông công nhân thay vì giãn dân do phương án giãn dân liên quan rất nhiều đến đời sống người dân. Tỉnh sẽ quyết liệt, khẩn trương trong công tác chi các gói hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định, đến nay, tỉnh đã chi 1.390 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, đồng thời đưa vào hoạt động hơn 40 cơ sở cung cấp lương thực, thực phẩm trên địa bàn tỉnh, nhất là các khu vực vùng đỏ để người dân tiếp cận được nguồn lương thực, thực phẩm thiết yếu, không để người dân bị đói.

Vắc xin, thuốc điều trị là chiến lược

Tính từ đợt dịch thứ tư, Bình Dương ghi nhận 114.788ca mắc Covid-19 ở 9/9 địa phương trên địa bàn tỉnh. Với phương châm "tách càng nhanh càng tốt" F0 ra khỏi cộng đồng, tỉnh đã tập trung triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộngbằng test nhanh và PCR trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đợt 1 (từ ngày 17/7/2021) đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.292.846 người, phát hiện 12.667 người nghi mắc Covid-19 (tỷ lệ 0,98%) và trong đợt 2, đợt 3 (từ ngày 02/8/2021) lấy mẫu test nhanh và PCR cho 2.615.597 người, có 65.504 trường hợp dương tính.

Theo thống kê, những ngày gần đây, số lượng F0 các phường này đã giảm dần, đây là tín hiệu đáng mừng. Tỉnh phấn đấu đến 15/9 cơ bản kiểm soát được dịch, đưa cuộc sống người dân trở về trạng thái bình thường mới.

Chủ trương của tỉnh Bình Dương là vắc xin, thuốc điều trị là chiến lược. Tỉnh tổ chức tiêm chủng miễn phí, an toàn, kịp thời, hiệu quả, không phân biệt các loại vắc xin; không tổ chức tiêm dịch vụ có thu tiền. Tổ chức các hình thức tiêm vắc xin phù hợp tại các khu cách ly, phong tỏa với thời gian linh hoạt, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế và bảo đảm các quy định về an toàn phòng, chống dịch. Trên cơ sở phân bổ vắc xin của Bộ Y tế, tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm vắc xin với năng lực thực hiện trên 100.000 liều/ngày. Tính đến ngày 31/8/2021, Bình Dương đã tiêm 976.473 liều vắc xin (trong đó có 933.223 người tiêm mũi 1 và 43.250 người tiêm mũi 2).

Về năng lực thu dung điều trị các trường hợp F0 ban đầu, hiện tỉnh đáp ứng thu dung khoảng 50.000 bệnh nhân. Ngay sau khi test nhanh phát hiện dương tính, ngành Y tế đã chuyển luôn các trường hợp này vào khu cách ly điều trị để tránh lây nhiễm cho cộng đồng. Bình Dương đang nghiên cứu nâng khả năng thu dung thêm 20.000 bệnh nhân nữa để ứng phó với tình huống ca mắc trên địa bàn tỉnh lên 150.000 ca.

Cửu Long