Hôm 2/06/2020, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn có buổi tiếp và làm việc với đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam do ông Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam làm trưởng đoàn.