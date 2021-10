Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ Việt Nam” sẽ được triển khai thực hiện tại 5 tỉnh từ 2021 đến 2026.

Ngày 15/10, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng 5 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận đã tổ chức Lễ Khởi động dự án 30 triệu USD về thích ứng với biến đổi khí hậu do Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) tài trợ, nhằm tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ đối với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu.

Triển khai thực hiện tại 5 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk và Đắk Nông, dự án được thiết kế nhằm trao quyền cho các nông hộ quy mô nhỏ, dễ bị tổn thương ở các tỉnh dự án - đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số, giúp quản lý các rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng đối với sản xuất nông nghiệp thông qua việc đảm bảo tiếp cận đầy đủ nguồn nước, áp dụng các thực hành tốt về nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng cường tiếp cận thông tin về khí hậu nông nghiệp, tiếp cận tín dụng và thị trường.

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, sẽ được triển khai trong 5 năm.

Để giải quyết vấn đề thiếu nước, dự án sẽ hỗ trợ các nông hộ nhỏ, những người không có điều kiện để đầu tư cho các yếu tố đầu vào, công nghệ hoặc cơ sở hạ tầng nhằm tăng cường khả năng chống chịu để giúp họ ứng phó hiệu quả với hạn hán, trực tiếp giải quyết nhu cầu đầu tư kết nối tới mặt ruộng từ hệ thống kênh mương được Chính phủ đầu tư với nguồn kinh phí từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Đồng thời, nông dân canh tác sử dụng nước mưa cũng sẽ được hưởng lợi từ việc nâng cấp và xây dựng mới 1.159 ao có thiết kế thích ứng với khí hậu.

“Thiết kế dự án đã phản ánh nỗ lực chung và cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương, các nhóm dân tộc thiểu số, nông dân nghèo, phụ nữ và nam giới nhằm tăng cường khả năng chống chịu với các tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn có những diễn biến khó lường. Khởi động dự án cũng sẽ cân nhắc các giải pháp dự phòng để ứng phó với COVID và triển khai hiệu quả các hoạt động đã đề xuất”, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết.

Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ dự kiến sẽ hứng chịu những đợt mưa lũ nghiêm trọng hơn vào mùa mưa và khô hạn khốc liệt, kéo dài và thường xuyên hơn vào mùa khô. Điều kiện thời tiết bất lợi gây thêm áp lực cho nông dân, khiến họ phải đối mặt với tình trạng năng suất cây trồng giảm, ảnh hưởng đến sinh kế, an ninh lương thực và thu nhập, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

“Điều quan trọng là phải tăng cường khả năng chống chịu, áp dụng các công cụ và thực hành sáng tạo và thích ứng với khí hậu để hỗ trợ nông dân nghèo và cận nghèo ở hai khu vực này thích ứng với tình trạng hạn hán ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu. Dự án tiếp tục tăng cường và thúc đẩy cho một dự án GCF khác đang được triển khai thực hiện, trong đó UNDP hỗ trợ 28 tỉnh ven biển tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng nghèo dễ bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Hai dự án này có tổng kinh phí hỗ trợ từ GCF lên đến 60 triệu USD, với các cách tiếp cận tổng hợp và sáng tạo, sẽ góp phần tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm dễ bị tổn thương nhất này”, ông Terence D. Jones, Quyền Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam phát biểu.

Hằng Nga