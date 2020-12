Để công nghiệp hỗ trợ dệt may phát triển, doanh nghiệp lớn cần đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ tăng năng lực sản xuất, tăng liên kết vùng từ đó, tạo được tổ hợp khép kín chuỗi giá trị sản xuất.

Đại dịch Covid-19 được ví như cơn bão tàn phá nặng nề ngành dệt may Việt Nam. Dự kiến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sẽ giảm mạnh.

Trong khi đó, những điểm nghẽn của ngành như công nghiệp hỗ trợ, nguyên phụ liệu, nguồn lao động, tăng trưởng xanh… vẫn còn đó. Đây sẽ còn là thách thức lớn khi Việt Nam tham gia ba Hiệp định Thương mại tự do quan trọng là CPTPP (Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương), EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU) và gần đây là RCEP (Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực).

Nếu công nghiệp hỗ trợ không phát triển, ngành dệt may Việt Nam sẽ rất khó khăn để hồi phục, phát triển bền vững và tận dụng được các ưu đãi trong các Hiệp định FTA.

Tọa đàm với chủ đề “Công nghiệp hỗ trợ dệt may trước thách thức đại dịch Covid-19 và các FTA” do báo VietNamNet tổ chức hi vọng sẽ góp phần tìm được lời giải này.

Chương trình toạ đàm có sự tham gia của 3 khách mời:

Ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần May 10

Bà Nguyễn Kiều Oanh- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Dệt may Thành phố Hà Nội

Bà Trần Thị Mỹ Hải, Giám đốc Công ty TNHH Diện Hải Đăng

Trân trọng mời bạn đọc theo dõi toàn bộ chương trình tại video sau:

browser not support iframe.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Các khách mời tham dự chương trình toạ đàm Công nghiệp hỗ trợ dệt may trước thách thức đại dịch Covid-19 và các FTA (ảnh: Đình Quý)

Ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần May 10 (ảnh: Đình Quý) Bà Trần Thị Mỹ Hải, Giám đốc Công ty TNHH Diện Hải Đăng (ảnh: Đình Quý)

Bà Nguyễn Kiều Oanh- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Dệt may Thành phố Hà Nội (ảnh: Đình Quý) Nhà báo Phạm Huyền và ông Thân Đức Việt, TGĐ TCty CP May 10 (ảnh: Đình Quý)

Bà Trần Thị Mỹ Hải, GĐ Cty TNHH Diện Hải Đăng và nhà báo Phạm Huyền (ảnh: Đình Quý)

Bà Nguyễn Kiều Oanh, PCT kiêm TTK Hội Dệt may TP Hà Nội cùng trao đổi với ông Thân Đức Việt, TGĐ Tcty CP May 10 tại toạ đàm (ảnh: Đình Quý)

VietNamNet