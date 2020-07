Nhiều doanh nghiệp FDI đa quốc gia đang bị gián đoạn nguyên liệu nhập khẩu đã tìm kiếm các doanh nghiệp Việt Nam chuyên cung cấp nguyên vật liệu, linh phụ kiện công nghiệp hỗ trợ để thay thế.

Hôm nay (2/7), Sở Công thương TP.HCM, Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM và Công ty Techtronic Industries đã tổ chức hội thảo chuyên ngành công nghệ hỗ trợ và phát triển các nhà cung cấp trong nước 2020 nhằm kết nối, mở rộng thị trường và tìm các nhà cung cấp trong nước nguyên liệu công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp FDI đa quốc gia.

Ảnh minh họa.

Ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM thông tin, sau đại dịch Covid-19 một số doanh nghiệp FDI đa quốc gia đang bị gián đoạn nguyên liệu nhập khẩu từ đầu tháng 3 đến nay nên đã tìm kiếm các doanh nghiệp trong nước chuyên sản xuất nguyên vật liệu, linh phụ kiện (ngành công nghiệp hỗ trợ) để thay thế nguồn nguyên liệu nhập khẩu này.

Điều này, đang tạo ra thời cơ để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trong nước bước chân vào chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài để gia nhập thị trường thế giới sau khi hết dịch bệnh.

Theo ông Thi, để thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển, Chính phủ đã đề ra 3 giải pháp đột phá như: đột phá về thể chế, đột phá về nhân lực chất lượng và phát triển hạ tầng công nghệ. Trong giải pháp đột phá về hạ tầng công nghệ Chính phủ chú trọng đẩy mạnh đột phá trong ngành công nghiệp hỗ trợ để nâng cao sức cạnh tranh, chủ động nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước…

Là đơn vị phối hợp thực hiện sự kiện này nhằm mục đích kết nối với nhà cung cấp Việt - Techtronic Industries Co. Ltd. hi vọng việc tham gia Hội thảo Các nhà cung cấp Việt Nam năm 2020 sẽ thúc đẩy sự hiện diện của mình với các nhà cung cấp trong nước và tạo điều kiện cho các mục tiêu phát triển chiến lược của TTI tại Việt Nam. Bởi theo TTI, đây được xem là một thị trường quan trọng đối với chiến lược mở rộng sản xuất toàn cầu của TTI.

Đại diện TTI mong muốn tạo ra những chuỗi cung ứng là những nhà cung cấp nội địa với tham vọng tỉ lệ nội địa hoá lên đến 80%.

Ông Nate Easter - Phó Chủ tịch Điều hành Hoạt động tìm nguồn cung ứng và Sản xuất sản phẩm ngoài trời toàn cầu của TTI - cho biết: Hội thảo được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự hiện diện của TTI với các nhà cung cấp trong nước và tạo điều kiện cho các mục tiêu phát triển chiến lược của TTI tại Việt Nam. Sự hiện diện của các nhà máy sản xuất trên toàn cầu đánh dấu chiến lược đa dạng hóa địa lý của tập đoàn và mang đến chuỗi cung ứng mạnh mẽ để hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh nhanh chóng và các kế hoạch trong tương lai của TTI.

