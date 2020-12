Năm 2020 đầy biến động với Covid-19, nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng sâu sắc, nhưng có những ngành vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng tốt, là xu hướng nghề cho những năm tiếp theo.

Ngành nghề thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm

Theo Navigos Search, thương mại điện tử là một trong số những ngành ít chịu tác động tiêu cực từ dịch Covid-19, đặc biệt là những ngành hàng thiết yếu đang phát triển mạnh vì giải quyết được việc hạn chế gặp gỡ và thanh toán trực tiếp. Một số vị trí vẫn đang có nhu cầu tuyển dụng như: phát triển kinh doanh, marketing và các vị trí kỹ thuật chuyên môn về E-Commerce.

Khi dịch bệnh xảy ra, hệ thống y tế và những dịch vụ đi kèm cũng sẽ luôn được quan tâm hàng đầu. Vậy nên chăm sóc y tế với sự hỗ trợ của công nghệ sinh học cũng được dự báo sẽ rất “hot” thời gian tới.

Cùng với công nghệ thông tin và chăm sóc sức khỏe, trong mảng bảo hiểm, theo Navigos Search, các vị trí chuyên viên tư vấn tài chính có sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng cao trong quý III/2020.

Thực tế, ngay thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, nhiều ngành và lĩnh vực phải cắt giảm nhân sự khiến bức tranh thị trường lao động trong những tháng đầu năm 2020 mang gam màu ảm đạm, thì ngành bảo hiểm vẫn thu hút lao động từ khắp nơi. Bởi công việc tư vấn bảo hiểm phù hợp với nhiều thành phần lứa tuổi từ sinh viên mới ra trường, nhân viên ngân hàng, chuyên viên bất động sản, doanh nhân, nghệ sỹ hay giáo viên và nhân viên các ngành nghề như du lịch khách sạn nhà hàng… muốn thay đổi công việc, có thêm thu nhập cũng có thể thử sức với nghề này.

Khi gia nhập ngành bảo hiểm các tư vấn bảo hiểm đều được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ và thi lấy mã số làm đại lý theo quy định của Bộ Tài chính. Theo một chuyên gia tuyển dụng, công tác tuyển dụng của ngành bảo hiểm thời gian qua rất tích cực khi nguồn nhân lực từ những ngành khác có xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang ngành bảo hiểm để tìm kiếm cơ hội. Số liệu cập nhật của một số doanh nghiệp bảo hiểm thời điểm quý II/2020 cho thấy, tại một số văn phòng tổng đại lý con số tuyển dụng tăng 200% so với thời điểm trước dịch.

Lực lượng tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ được nhìn nhận sẽ phát triển mạnh bởi Việt Nam vẫn là thị trường tiềm năng do tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm còn thấp. Theo đánh giá của AM Best (tổ chức xếp hạng quốc tế uy tín tập trung vào ngành bảo hiểm), sự gia tăng của tầng lớp trung lưu có thể kéo theo sự gia tăng nhu cầu bảo vệ đối với tài sản cá nhân và sức khỏe khi mức độ sở hữu tài sản tăng cao. Thị trường bảo hiểm tại Việt Nam được đánh giá còn nhiều tiềm năng phát triển.

Trải nghiệm nghề bảo hiểm cùng MB Ageas Life

Là công việc có nhiều thách thức và mang tính cạnh tranh cao nhưng tư vấn bảo hiểm cũng có nhiều điểm hấp dẫn như chủ động thời gian làm việc, cơ hội thu nhập cao, nhiều điều kiện để phát triển bản thân, xây dựng nghề nghiệp độc lập… Nhu cầu tuyển dụng ngành bảo hiểm hiện nay rất đa dạng và môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến và thu nhập “khủng”.

Một chuyên viên tư vấn bảo hiểm cho biết, một nhân viên tư vấn bảo hiểm mới ra trường chưa có kinh nghiệm cũng có thể có được mức lương cơ bản 6-8 triệu đồng, cộng thêm với thưởng theo doanh thu. Nếu làm tốt có thể lên đến 20 triệu đồng/tháng. Khi đã có kinh nghiệm và đảm nhận vị trí cao hơn thì mức lương có thể từ 15-20 triệu đồng kèm thưởng hiệu suất công việc. Với các đại lý/tư vấn viên bảo hiểm thì tổng thu nhập có thể ở mức khoảng 40-50 triệu 1 tháng; Cấp MDRT (Câu lạc lộ Bàn tròn triệu đô) quản lý thì thu nhập khoảng 60-70 triệu/1 tháng…

Theo chị Linh, 40 tuổi, chuyên viên tư vấn bảo hiểm tại công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life: “Tư vấn bảo hiểm không chỉ là công việc giúp các tư vấn viên như tôi có sự nghiệp tài chính ổn định mà còn là một công việc thực sự có ý nghĩa, giúp hàng ngàn khách hàng của chúng tôi lên kế hoạch dự phòng tài chính hiệu quả để an tâm trong cuộc sống, với việc hoạch định kế hoạch tiết kiệm, dự phòng rủi ro...”

Ðể nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng cũng như tạo cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho các tư vấn viên, đại lý bảo hiểm ngày càng chuyên nghiệp hơn, thời gian qua các công ty bảo hiểm đã có nhiều thay đổi trong việc tuyển dụng.

Với tầm nhìn dài hạn, ngay từ khi mới bước chân vào thị trường MB Ageas Life đã rất “mạnh tay” đầu tư vào công nghệ và con người. Hãng bảo hiểm này chú trọng vào đầu tư công nghệ lâu dài để một mặt tăng hiệu quả làm việc của các phòng ban, mặt khác gia tăng trải nghiệm cho khách hàng qua việc áp dụng công nghệ số.

Tại MB Ageas Life, các chuyên viên tư vấn được trang bị các công cụ công nghệ để phân tích nhu cầu khách hàng. Khách hàng được trải nghiệm công nghệ một cách liền mạch từ lúc nhận được tư vấn, quyết định sử dụng dịch vụ, kê khai thông tin và ký kết hợp đồng bảo hiểm. Các phần mềm E-app (kê khai thông tin, quyết định sử dụng dịch vụ) và E-policy (hợp đồng điện tử) đang loại bỏ toàn bộ giấy tờ, tạo sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian cho khách hàng.

Dù tự nhận mình là công ty đang khởi nghiệp (start-up), đi sau những doanh nghiệp khác trong ngành gần 2 thập kỷ, nhưng sau hơn 4 năm đi vào hoạt động MB Ageas Life cũng đã đạt được những thành tựu nhất định. Năm 2019, MB Ageas Life đã bắt đầu có lãi. Cùng trong năm này, MB Ageas Life nhận giải quốc tế International Finance Award 2019, hạng mục giải thưởng: Doanh nghiệp bảo hiểm tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam do Tạp chí Finance Magazine chứng nhận và trao tặng. Năm 2020, MB Ageas Life tiếp tục đạt danh hiệu Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín.

Theo ông Vũ Hồng Phú - Tổng giám đốc MB Ageas Life, công ty đã xây dựng và dần hình thành nên văn hóa khởi nghiệp trong đó mỗi người lao động đều được tạo điều kiện hết sức để đam mê cống hiến và trải nghiệm. MB Ageas Life sẵn sàng chuyển động mỗi ngày để tạo ra thay đổi tích cực cho bản thân, gia đình, khách hàng và cải thiện chất lượng sống chung.

Doãn Phong