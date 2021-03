Bộ sưu tập tủ/kệ Omni thế hệ mới đang hướng đến thay đổi chuẩn mực trang trí, sắp xếp không gian sống hiện đại và phù hợp với mọi gia đình Việt, dù là căn hộ, chung cư mini hay những không gian đẳng cấp. Không cần quá cầu kỳ, thiết kế tinh tế, tối giản và màu sắc trang nhã của bộ sưu tập Omni sẽ đem đến cho không gian sống sự thân thiện, thoải mái, mang đến một cuộc sống tiện lợi hơn trong ngôi nhà. Thông tin liên hệ: Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân 298 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM Website: https://duytan.com/ Hotline: (+84-28) 3876 2222 Email: info@duytan.com Showroom: - TPHCM: 91 An Dương Vương, P.8, Q. 5 | Tel: 0283 8305 131 : 46-4846-48 Quản Trọng Linh P.7, Q.8 | Tel: 0283 6362 556 : Lô D 13-14 Khu Thương Mại Chợ Bình Điền, Q.8 | Tel: 0283 6362 556 - Đà Nẵng: 145 Điện Biên Phủ, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê | Tel: 0236 3649 666 - Cần Thơ: 642 Đường 30/4, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ | Tel: 0292 3811 149 : 399C Nguyễn Văn Cừ, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ | Tel: 0292 3782 774 - Tiền Giang: 542 Ấp Bắc, P. 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang | Tel: 0273 3977 380