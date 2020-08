BTC giải thưởng Global Brand Magazine ghi nhận Bảo hiểm Bảo Việt thắng hai đề cử giải thưởng: Doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ đạt Chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á & Doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ được tín nhiệm nhất Châu Á.

Giải thưởng xét trên các tiêu chí cam kết theo đuổi các giá trị vượt trội về yếu tố sáng kiến, chất lượng, hoạt động thương hiệu, áp dụng cộng nghệ, quản trị rủi ro, dịch vụ khách hàng và kết quả kinh doanh tạo môi trường bảo hiểm năng động cho ngành bảo hiểm phi nhân thọ.

Với tôn chỉ “Khách hàng là trung tâm”, Bảo hiểm Bảo Việt không ngừng tiên phong tạo nên những đột phá nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng về sản phẩm dịch vụ. Trong kỷ nguyên 4.0, từ sự thấu hiểu khách hàng, Bảo hiểm Bảo Việt đã áp dụng hàng loạt giải pháp ứng dụng công nghệ số trên toàn diện hệ thống trong các hoạt động: bán hàng, quản trị, chăm sóc, cấp đơn đến các quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm,… cho phép người dùng tối đa hóa lợi ích khi truy vấn thông tin chi tiết, đăng ký tham gia và nhận quyền lợi dễ dàng thông qua thao tác trực tuyến. Cùng với đó, việc ứng dụng AI, Chatbot trong các hoạt động giới thiệu, tư vấn sản phẩm bảo hiểm tới khách hàng cũng được triển khai và cải tiến để nâng cao hiệu quả, thuận tiện.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Bảo hiểm Bảo Việt vẫn cho thấy từng bước đi vững chắc khi liên tiếp ra mắt các sản phẩm bảo hiểm số (InsurTech) tới thị trường:

- Nhóm sản phẩm số dành cho các nhân: Bảo hiểm Du lịch: Bảo hiểm du lịch (Travel Easy), Bảo hiểm thiết bị điện tử (Gadget Easy), Bảo hiểm trễ chuyến bay (Flight Easy)

- Nhóm sản phẩm số dành cho doanh nghiệp: Bảo hiểm hàng hóa (E-cargo Policy), Bảo hiểm dữ liệu và an ninh mạng (Cyber Liability) và Bảo hiểm bảo lãnh (Surety Bond)

Đây là các sản phẩm bảo hiểm số phát triển và khép kín chu trình từ mua, theo dõi và quản lý bảo hiểm được thực hiện nhanh gọn, linh hoạt. Theo đó, khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc mua, đăng ký, quản lý và theo dõi các đơn hàng bảo hiểm của mình thông qua phần mềm trực tuyến. Các sản phẩm mới này đã góp phần xây dựng một hệ sinh thái số khép kín, an toàn và bảo mật để mang lại sự thuận tiện cho khách hàng và thị trường.

Kỳ vọng phát triển ngành bảo hiểm phi nhân thọ

Thị trường bảo hiểm năm vừa qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, ổn định, góp phần thực hiện mục tiêu chung là xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô. Từ đầu năm đến nay, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 160.180 tỷ đồng, tăng 20,54%, trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.387 tỷ đồng và doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt 107.793 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 44.006 tỷ đồng.

Vietnam Report mới đây đã công bố danh sách Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín năm 2019, trong đó, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục đứng vị trí số 1 trên bảng danh sách dành cho mảng bảo hiểm phi nhân thọ với thị phần xấp xỉ 20%.

Luôn giữ vững tôn chỉ đặt khách hàng làm trọng tâm, Bảo hiểm Bảo Việt không ngừng tiên phong tạo nên những đột phá nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng về sản phẩm dịch vụ cũng như đáp ứng nhu cầu ngày một gia tăng về sự tiện lợi, nhanh chóng và được cá nhân hoá giành cho người tiêu dùng. Định hướng chiến lược của Bảo hiểm Bảo Việt là đẩy mạnh ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 trong các hoạt động kinh doanh cũng như công tác quản trị nhằm mang lại dịch vụ sản phẩm có tính linh hoạt cao, thân thiện với nhu cầu sử dụng của khách hàng; song song đó xây dựng và triển khai các sản phẩm mới, cấu trúc lại sản phẩm đã có phù hợp với từng phân khúc khách hàng cũng như nhu cầu của thị trường.

Cũng trong 2 năm gần đây, Bảo hiểm Bảo Việt đã và đang triển khai tới khách hàng ứng dụng Baoviet Direct - ứng dụng tích hợp quản lý bảo hiểm trên điện thoại dành cho Khách hàng cá nhân với một trong những tính năng chính là thẻ bảo hiểm điện tử Baoviet ID.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng hợp tác triển khai MyDoc và Telemedicine - ứng dụng khám chữa bệnh trực tuyến giúp bệnh nhân tiếp cận nhanh chóng, tiện lợi mạng lưới dịch vụ chăm sóc sức khỏe bao gồm tư vấn của bác sĩ, kê đơn, nhật ký sức khỏe cá nhân hay các chương trình quản lý bệnh trạng dài hạn.

Với những giá trị mang lại dựa trên tiêu chí Thành tựu đạt được và Sáng tạo đổi mới, Bảo hiểm Bảo Việt đã nhận được giải thưởng "Mobile App Insurance Initiative of the Year - Vietnam (Sáng kiến Ứng dụng bảo hiểm của năm tại Việt Nam) do Insurance Asia Awards 2020 vinh danh.

Bảo hiểm Bảo Việt cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào thế mạnh nội lực, gia tăng ưu thế sáng tạo, thích ứng nhanh xu thế toàn cầu để nhanh chóng hội nhập và bứt phá xứng tầm với vị thế của một ”thương hiệu Việt, giá trị quốc tế”.

(*) Website: https://baovietonline.com.vn/

Lệ Thanh