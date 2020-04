Các đối tác đưa ra loạt chính sách nhằm hỗ trợ cũng như bảo đảm an toàn cho các shipper trong bối cảnh dịch Covid-19.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao Thông Vận Tải về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và bảo đảm an toàn cho khách hàng, tài xế và cộng đồng, các ứng dụng đặt xe thông báo tạm ngừng cung cấp dịch vụ vận chuyển trong vòng 15 ngày từ 1/4/2020 tại tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Theo thông báo của Be, ứng dụng này tạm ngừng cung cấp dịch vụ vận chuyển beBike, beCar, Thuê Theo Giờ, be Đi Tỉnh tại tất cả các tỉnh thành be đang hoạt động.

Grab tạm dừng toàn bộ các dịch vụ vận chuyển 4 bánh (GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Doanh nghiệp, Grab tỉnh/Grab Tuyến, GrabTaxi, GrabRent, JustGrab) tại tất cả các tỉnh, thành phố từ 0h ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Ngoài ra, Grab cũng sẽ tạm dừng dịch vụ giao nhận thức ăn GrabFood tại Đà Nẵng, kể từ 0h ngày 2 -15/4/2020.

Dừng dịch vụ vận chuyển khách

Grab cho biết sẽ có phương án hỗ trợ phù hợp cũng như duy trì chương trình GrabBenefits cho các đối tác tài xế bị ảnh hưởng. Việc tạm dừng cung cấp các dịch vụ nêu trên có thể sẽ tạo ra một số bất tiện nhất định cho khách hàng, đối tác tài xế, đối tác nhà hàng, hợp tác xã nhưng vì sự an toàn của khách hàng và vì sự sức khỏe cộng đồng, việc tạm dừng sẽ góp phần vào nỗ lực cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19 đang được Chính phủ quyết liệt triển khai.

Trong khi đó, các dịch vụ giao nhận vẫn hoạt động. Theo Be, dịch vụ mua hộ hàng hoá be Đi Chợ và dịch vụ giao hàng beDelivery vẫn hoạt động bình thường để có thể hỗ trợ phần nào nhu cầu thiết yếu của bạn và gia đình trong thời gian này.

Tương tự, dịch vụ GrabFood tại các tỉnh, thành phố khác, dịch vụ GrabMart tại TP. Hồ Chí Minh, và dịch vụ GrabExpress trên toàn quốc vẫn được duy trì như bình thường, tiếp tục phục vụ người dùng, góp phần hỗ trợ hoạt động mua sắm trực tuyến theo khuyến nghị của Chính phủ, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các khuyến nghị nhằm đảm bảo an toàn từ phía cơ quan chức năng.

Nhằm bảo đảm an toàn cho các shipper, các ứng dụng công nghệ cũng đưa ra một loạt chính sách. Grab công bố phê duyệt một khoản ngân sách lên đến 70 tỷ đồng nhằm hỗ trợ Chính phủ và hỗ trợ tài chính trực tiếp cho một số đối tác nhà hàng, đối tác tài xế đang hoạt động trên nền tảng Grab, cũng như chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19.

Tùy vào tình hình diễn biến dịch bệnh, Grab đưa ra chính sách đảm bảo duy trì thu nhập bình quân tương đương trung bình những tháng trước dịch COVID-19 dành cho các đối tác tài xế có hiệu suất hoạt động cao và đã hoạt động trên nền tảng Grab trong một thời gian dài. Ngoài ra, Grab cũng sẽ cùng các hợp tác xã thương thảo với các ngân hàng để giảm lãi suất vay và giãn thời gian trả khoản vay với các đối tác tài xế GrabCar đạt yêu cầu.

Hỗ trợ shipper để tránh rủi ro

Tương tự, Beamin, ứng dụng giao đồ ăn nhanh vừa triển khai một chương trình dành cho các đối tác tài xế của hãng, hỗ trợ đối tác tài xế vượt qua những khó khăn mùa dịch. Quỹ hỗ trợ lên tới hơn 1 tỷ đồng. Theo quy định của chương trình này, các đối tác tài xế sẽ được hãng hỗ trợ 50% thu nhập trong 14 ngày gần nhất, tối đa 2 triệu đồng khi có kết quả dương tính hoặc thực hiện cách ly.

Ứng dụng Be đã hỗ trợ tài xế beCar 100% chi phí làm màng ngăn giữa hai hàng ghế xe ô tô và phun khử trùng ô tô trị giá 500 nghìn đồng và bộ sản phẩm khử khuẩn y tế chuyên dụng.

Cùng với đó, các hãng xe cũng hỗ trợ bảo hiểm để các tài xế cảm thấy an toàn hơn trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh Covid-19.

Bảo Anh