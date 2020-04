Đại gia Lê Ân được người dân thành phố biển Vũng Tàu nhắc đến nhiều bởi hành trình lập nghiệp truân chuyên, sự giàu có nức tiếng cùng những mối tình ồn ào đã đi qua cuộc đời ông.

Được biết đến là một đại gia vươn lên từ con số 0 tròn trĩnh, đại gia Lê Ân đã trải qua không ít khó khăn, lăn lộn đủ nghề từ may vá, nấu xà bông đến kinh doanh phế liệu, thuốc tây... Suốt chặng đường gây dựng sự nghiệp, đương đầu nhiều biến cố, từng “ra tù vào tội”, rồi liên tiếp bị phản bội, dường như chưa có thử thách nào ông chưa từng kinh qua.

Lão đại gia Lê Ân

Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng

Sinh năm 1938, là người con thứ 5 trong một gia đình đông anh em ở Quảng Nam, đại gia Lê Ân từng có một tuổi thơ nghèo khó, túng thiếu đủ bề.

Biến cố đầu tiên ập đến cuộc đời ông là vào năm 1958, khi ông bỏ nhà đào thoát vào thị xã An Lộc, tỉnh Bình Long (nay là Bình Phước) để trốn quân dịch dưới chế độ Ngô Đình Diệm.

Vào đến An Lộc, ông chọn việc may vá để mưu sinh. Ban đầu, ông mượn một chiếc máy may hiệu Singer đã cũ rồi đặt trên vỉa hè và hành nghề kiếm sống. Trời thương cho lộc làm ăn, ông cứ làm đến đâu là khách đặt đến đó, nhiều khi do đông quá, khách đặt đồ còn may không kịp.

Sau hơn một năm kiếm tiền trên chiếc máy may mượn, Lê Ân đã có đủ tiền mua lại nó. Thậm chí ông còn mua thêm 2 chiếc máy may khác rồi thuê thợ làm thêm cho mình.

Một lần, tình cờ được một người "thầy" truyền dạy hết nghề, lại cầm trong tay tấm giấy hoãn quân dịch giả mua của một sĩ quan ở An Lộc, ông gom hết vốn liếng, về Sài Gòn, thuê một căn nhà trên đường Trần Quý Cáp (nay là Võ Văn Tần) rồi mở một tiệm chuyên may đồ vest với tên gọi “Chiến's Tailor”.

Chỉ một thời gian ngắn, “Chiến's Tailor” trở thành một trong những tiệm may đồ vest hàng đầu của Sài Gòn hoa lệ, với phương châm: Tốt, đẹp, rẻ và đúng hẹn. Kinh doanh được lòng khách, tiếng tăm ngày càng được khuyếch trương nên chẳng bao lâu sau, “Chiến's Tailor” trở thành “Trung tâm Âu phục thời trang Chiến's Tailor”

Làm ăn phát đạt, tiền lời đổ về ngày càng nhiều, ông bắt đầu lấn sân sang các ngành nghề kinh doanh khác, như thành lập xưởng sản xuất giày dép da hiệu Italy, kinh doanh xe lam, xe buýt chạy tuyến đường Sài Gòn - Bảy Hiền - Bà Chiểu, thành lập công ty kinh doanh địa ốc, mua trái phiếu …

Muốn mở rộng kinh doanh, làm ăn lớn hơn, ông quyết định dồn toàn bộ vốn liếng thành lập ngân hàng tư nhân. Thế nhưng, khi ngân hàng của ông chưa kịp kinh doanh có lãi thì Sài Gòn giải phóng. Kéo theo đó, toàn bộ trái phiếu, công phiếu và chứng từ có giá trị tài sản lớn của chế độ cũ mà ông đang nắm trong tay lập tức biến thành... rác.

Dù “thua đau” khi toàn bộ vốn liếng tích cóp bấy lâu nay bỗng chốc trôi sạch chỉ sau một đêm nhưng ông không nản lòng mà tiếp tục tìm phương kế mới. Và ông đã bắt đầu lại bằng cách xin đấu thầu thu gom phế liệu thời hậu chiến.

Đại gia Lê Ân bên siêu xe của mình

Ngoài việc kinh doanh phế liệu, khi gây dựng lại được chút tiền vốn, ông tiếp tục đầu tư xưởng sản xuất xe đạp và nhà máy, chế biến xà phòng, đồng thời thành lập tiệm vàng Chiến Thành với giấy phép kinh doanh là gia công vàng nữ trang.

Thế nhưng, mỗi đêm tiệm vàng Chiến Thành lại âm thầm phân kim hàng chục lượng vàng từ nhiều nguồn khác nhau để bán lại. Chính vì hành vi này mà ông bị bắt và phải đi cải tạo một thời gian.

Kết thúc thời hạn cải tại, Lê Ân lập nghiệp lại bằng việc mở cửa hàng bán phụ tùng, sản xuất khung xe đạp, mua bán vải. Thế nhưng, sai lầm là ông lại giao toàn bộ tài sản được quy đổi thành vàng và hột xoàn cho người vợ đầu. Năm 1984, vợ ông đâm đơn ra tòa ly dị, không chứng minh được tài sản đã giao cho vợ, Lê Ân lại một lần nữa trắng tay.

Không chấp nhận số phận, ông làm lại cuộc đời bằng một shop buôn bán quần áo thời trang nhỏ tại quận 3, TP.HCM. Sau đó, ông phát triển thành một chuỗi cửa hàng thời trang tại nhiều quận khác tại thành phố này. Có tiền vốn trong tay, ông lập thêm các hiệu thuốc tây tại khắp các quận 1, 3 và 10. Nhờ có kinh nghiệm buôn bán từ trước, vận của ông nhanh chóng lên như diều gặp gió, tài sản cứ mỗi ngày tích tụ nhiều thêm.

Cuộc đời truân chuyên chìm nổi

Khi doanh thu về nhiều hơn, ông thành lập Quỹ tín dụng Hòa Hưng, mua đồng rúp và lập thêm nhiều chi nhánh, phát triển thêm ngành nghề kinh doanh vàng. Ngoài ra ông còn là còn có cổ phần lớn tại nhiều ngân hàng lẫn trung tâm tín dụng khác.

Sau một thời gian giúp đỡ Quỹ tín dụng Hội Phụ nữ Đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo, Lê Ân đã bàn với Quỹ tín dụng xin nâng cấp thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Vũng Tàu (VCSB). Ngân hàng chính thức được khai trương tại TP Vũng Tàu vào ngày 9/10/1991.

“Thừa thắng xông lên”, ông lại lập Công ty Lê Hoàng để triển khai kinh doanh các tài sản thu nợ và VCSB lập dự án du lịch Chí Linh. Tuy nhiên, dự án này bị Ngân hàng Nhà nước bác bỏ bởi VCSB không có chức năng du lịch. VCSB đã chuyển toàn bộ dự án kinh doanh khu du lịch Chí Linh cho Công ty Lê Hoàng.

Với hợp đồng chuyển nhượng của VCSB cho Công ty Lê Hoàng, có dư luận nghi ngờ Lê Ân đã lạm quyền khi chi đến 82 tỷ đồng cho Công ty Lê Hoàng - nơi Lê Ân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Liên quan vụ việc, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã khởi tố vụ án "Cố ý làm trái, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lập ngân hàng huy động vốn nhằm chiếm đoạt tài sản, mất khả năng chi trả" đối với ban lãnh đạo của VCSB. Đó là vụ án cực kỳ nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới lẫn dư luận vào thời điểm đó.

Ngày 11/2/2000, Lê Ân cùng 6 thành viên trong Ban lãnh đạo VCSB bị bắt nhằm phục vụ cho công tác điều tra.

Ngày 28/5/2001, ông bị tuyên phạt 20 năm tù giam với tội danh "Cố ý làm trái", án phạt chung thân với tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và án tử hình với tội danh "Lập ngân hàng huy động vốn để lừa đảo". Tổng cộng hình phạt là tử hình. 6 thành viên trong Ban lãnh đạo VCSB cũng chịu các mức án tù giam khác nhau.

Không phục bản án dành cho mình, Lê Ân làm đơn kháng cáo và giao nộp toàn bộ các chứng từ của VCSB cho cơ quan điều tra để chứng minh mình vô tội. Lê Ân đã thành công, các tội danh của ông được giảm xuống thành "Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng", với mức phạt tù 12 năm.

Trong thời gian thụ án, do cải tạo tốt nên tháng 8/2005, Lê Ân được đặc xá ra tù trước thời hạn.

Gia đạo rối ren, 6 đời vợ và mối ấn tình hiếm hoi viên mãn

Đại gia Lê Ân đang hạnh phúc viên mãn với người vợ thứ 6.

Vào mỗi một thời điểm trong cuộc đời của vị đại gia này đều có một bóng hồng ở bên cạnh ông. Tuy nhiên, ngoài người vợ hiện tại thì trong 5 bà vợ cũ, có tới 3 người phụ bạc, bỏ ông mà đi, lừa đảo ông hoặc ngoảnh mặt khi ông gặp sóng gió.

Được biết, ông Lê Ân và người vợ đầu tiên có với nhau 5 mặt con. Năm 1980, ông quyết định đưa các con vượt biên nhưng bị bắt tại Bến Tre. Các con được tại ngoại sớm, còn ông phải ở tù cho đến năm 1984. Vừa được thả về thì vợ ông đâm đơn đòi ly hôn.

Người vợ thứ hai là một phụ nữ lai Mỹ, ở với ông Lê Ân được một năm thì đi làm ăn xa và mất tích, để lại cho ông một đứa con trai.

Sau đó, ông lấy thêm 3 bà vợ nữa, nhưng đều không có con với họ và mỗi người mỗi ngả. Không những vậy, người vợ thứ ba còn ôm toàn bộ tiền vàng của ông bỏ trốn.

Người vợ thứ tư được ông Lê Ân tín nhiệm giao chức Phó chủ tịch HĐQT Công ty Lê Hoàng. Khi ông Lê Ân rơi vào cảnh tù tội, người vợ này đã âm thầm cùng “người tình” chuyển giao toàn bộ tài sản lẫn quyền lực của ông về tay họ.

Đến năm 2012, dù đã 74 tuổi, đại gia Lê Ân vẫn khiến người dân Vũng Tàu tiếp tục xôn xao khi tổ chức đám cưới với người vợ thứ 6 tên Mai Thị Mai, kém ông 53 tuổi.

Trải qua nhiều thăng trầm với chặng đường dài lập nghiệp gian truân, ông Lê Ân hiện được biết đến là chủ Khu Du lịch Chí Linh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đại gia này từng tuyên bố, hiện công việc kinh doanh của ông khá thuận lợi với số vốn lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của PV, hiện nay Công ty Lê Hoàng vẫn do ông Lê Ân làm đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, tính đến tháng 5/2018, ông Lê Ân chỉ còn nắm giữ 22,5%, trong khi bà Mai Thị Mai nắm giữ 2,5%. 75% tỷ lệ sở hữu còn lại thuộc về bà Lê Thị Thắm.

Cái tên Lê Thị Thắm hoàn toàn mới lạ, gần như không có bất cứ thông tin về cổ đông đang nắm cổ phần chi phối tại Công ty Lê Hoàng - doanh nghiệp được biết đến thuộc sở hữu của đại gia Lê Ân.

(Theo ĐS & PL)