Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang vào khu vực hạn chế, khoang hàng khách, khoang hàng của máy bay.

Theo quy định mới, có hai loại danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang vào khu vực hạn chế khoang hành khách và danh mục vật phẩm cấm mang vào khoang hàng hóa.

Cụ thể, đối với khu vực hạn chế, khoang hành khách của máy bay, các vật phẩm nguy hiểm cấm mang vào gồm:

- Chất nổ, các chất gây cháy, nổ và các vật có thành phần như: ngòi nổ, dây nổ và các thành phần cấu thành khác được sử dụng để gây sát thương hoặc đe dọa đến sự an toàn của máy bay, gồm: các loại đạn, kíp nổ, ngòi nổ, dây cháy chậm; các vật mô phỏng giống một vật nổ; mìn, lựu đạn, thiết bị nổ quân dụng khác; các loại pháo như: pháo nổ, pháo hoa nổ, pháo hoa, pháo bông, pháo sáng, pháo hiệu và thuốc pháo; đạn khói, quả tạo khói; các loại thuốc nổ, thuốc súng, chất nổ dẻo.

- Các loại vũ khí, súng và các loại vật dụng được thiết kế để gây sát thương hoặc các vật giống như vũ khí: các thành phần cấu tạo của súng và đạn (súng phóng điện, súng tự chế như các loại súng in 3D, loại không xác định). Các loại này gồm: súng ngắn, súng trường, tiểu liên, súng bắn đạn ghém, súng săn và các loại súng khác có tính năng, tác dụng tương tự; các vật dụng, đồ chơi giống vũ khí thật như: súng, bom, mìn, lựu đạn, đạn, ngư lôi, thủy lôi, vỏ đạn, các vật được chế tác từ vỏ đạn; các bộ phận cấu tạo của súng gồm cả ống ngắm; súng hơi các loại như: súng ngắn, súng trường và súng bắn đạn bi, đạn sơn, đan cao su; súng bắn pháo hoa sáng và súng hiệu lệnh; các thiết bị phóng điện và các thiết bị phóng điện tự tạo; súng lazer hoặc thiết bị phát tia lazer (trừ bút lazer dùng trong giảng dạy, thuyết trình).

Súng nhựa là đồ chơi trẻ em, không được phép mang lên máy bay.(Ảnh: Quốc Huy)

- Các chất hóa học gồm: các loại bình xịt, khí và chất hóa học nhằm vô hiệu hóa hoặc gây tê liệt như: bình xịt hơi cay (trong đó bao gồm các loại bình xịt được chế tạo từ các loại ớt và hạt tiêu), các loại bình xịt a-xít, bình xịt chống côn trùng và khí cay (hơi cay) trừ trường hợp các loại bình xịt sử dụng để sát khuẩn trên tàu bay; các loại chất hóa học mà khi trộn lẫn có khả năng gây phản ứng nguy hiểm (phản ứng gây cháy); các loại chất hóa học khác có thể gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc tài sản kể cả khi không được phân loại trong Danh mục Hàng hóa nguy hiểm.

- Các vật có lưỡi sắc hoặc đầu nhọn và các thiết bị khi phóng (bắn) có thể sử dụng để gây thương tích nghiêm trọng gồm: các vật được chế tạo để băm, chặt, chẻ (rìu, dao phay); dao lam, dao rọc giấy, súng tự chế, súng phóng lao, súng cao su, các loại dao có lưỡi (không bao gồm cán dao) dài trên 6cm hoặc tổng chiều dài cán và lưỡi trên 10 cm; kéo có lưỡi dài trên 06 cm tính từ điểm nối giữa hai lưỡi hoặc tổng chiều dài cán và lưỡi trên 10 cm; dụng cụ võ thuật có đầu nhọn hoặc cạnh sắc: các loại dao găm, kiếm, gươm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, mã tấu, quả đấm, quả chùy, cung, tên, nỏ... ; chân đế máy ảnh, camera, gậy, cán ô có đầu nhọn bịt kim loại; các vật sắc, nhọn khác có thể được sử dụng làm hung khí tấn công có tổng chiều dài trên 10 cm.

- Các dụng cụ lao động có thể sử dụng để gây thương tích nghiêm trọng hoặc đe dọa đến an toàn của máy bay như: xà beng, cuốc, xẻng, thuổng, mai, liềm, tràng, đục, cuốc chim; khoan, mũi khoan bao gồm cả khoan bằng tay; các loại dung cụ có lưỡi sắc hoặc mũi nhọn dài trên 06cm và có khả năng sử dụng làm vũ khí như tuốc-nơ-vít; các loại búa, cờ -lê, mỏ lết, kìm có chiều dài trên 10 cm; các loại cưa, lưỡi cưa bao gồm cả cưa bằng tay; đèn khò, dụng cụ bắn vít, bắn đinh.

- Các vật, dụng cụ đầu tù khi tấn công gây thương tích nghiêm trọng: các loại gậy thể thao như gậy đánh bóng chày, gậy đánh gôn, gậy chơi khúc côn cầu, gậy chơi bi-a, gậy trượt tuyết; các loại dùi cui như dùi cui cao su, dùi cui kim loại, dùi cui gỗ; dụng cụ, thiết bị tập luyện võ thuật.

- Chất lỏng, chất đặc sánh, dung dịch xịt (chất lỏng) được quy định cụ thể tại hướng dẫn về kiểm soát chất lỏng.

Đối với khoang hàng của máy bay, các vật phẩm nguy hiểm cấm mang lên gồm:

- Chất nổ, chất cháy hoặc các loại khác được sử dụng để gây thương tích nghiêm trọng hoặc đe dọa đến sự an toàn của tàu bay bị cấm mang lên tàu bay vì lý do an toàn (trừ các trường hợp theo quy định): đạn, trừ trường hợp được người khai thác tàu bay chấp nhận vận chuyển trong hành lý ký gửi theo các điều kiện cụ thể theo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

- Các loại kíp nổ; các loại ngòi nổ, dây cháy chậm; mìn, lựu đạn, thiết bị nổ quân dụng khác; các loại pháo như: pháo nổ, pháo hoa nổ, pháo hoa, pháo bông, pháo sáng, pháo hiệu và thuốc pháo; đạn khói, quả tạo khói; các loại thuốc nổ, thuốc súng, chất nổ dẻo.

Đối với vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện của lực lượng công an, quân đội, kiểm soát an ninh hàng không để thực hiện nhiệm vụ trên tàu bay, tại cảng hàng không, sân bay, công trình hàng không thì tuân thủ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vụ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị và phương tiện thì không áp dụng quy định này.

Đối với vật phẩm nguy hiểm là phương tiện, công cụ, dụng cụ, nhiên liệu, vật tư, đồ dùng phục vụ hoạt động hàng không dân dụng, cung cấp dịch vụ phi hàng không, sửa chữa, thi công, y tế trong khu vực hạn chế, các cơ quan, đơn vị lập danh mục và thực hiện quản lý theo Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Anh Tuấn