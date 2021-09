The Asian Banking and Finance (ABF) là Tạp chí hàng đầu châu Á, thành lập năm 2008. Hệ thống giải thưởng ngân hàng bán lẻ định kỳ hàng năm do ABF vinh danh là những giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh các ngân hàng và công ty tài chính có các sản phẩm bán lẻ sáng tạo, các dịch vụ và chiến lược có tác động tích cực đến khách hàng và ngành.