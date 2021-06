Giá vàng thế giới tiếp tục tăng sau khi số liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 5 cao hơn dự kiến, làm dịu đi lo ngại về việc Cục dự trữ liên bang cắt giảm hỗ trợ tiền tệ.

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 12/6, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 56,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,4 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 100 nghìn đồng chiều bán ra so với ngày hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,32 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại TP.HCM, chiều bán ra là 57,3 triệu đồng/lượng.

Mở cửa ngày hôm qua 11/6, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết cho khu vực Hà Nội ở mức: 56,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,55 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC áp dụng cho khu vực Hà Nội ở mức 56,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,57 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Sài Gòn, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 56,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,55 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,58 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới tại cùng thời điểm niêm yết ở mức 1.877 USD/ounce (mua vào) và 1.878 USD/ounce (bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 10,2 USD lên 1.892,2 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 7 trên sàn Comex New York tăng 6,6 USD lên 1.901,8 USD/ounce.

Báo cáo mới nhất cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tiếp tục tăng trong tháng 5/2021. Dữ liệu mới của Mỹ mới được công bố đã ủng hộ mạnh mẽ xu hướng tăng của vàng do lạm phát gia tăng với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,6%, cao hơn so với mức dự tính 0,5%. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số này tăng 5%, cao hơn mức tăng 4,7% trong tháng 4. Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008.

Giá vàng hôm nay (Ảnh:D.Anh)

Một yếu tố khác giúp giá vàng đi lên trong phiên này là chỉ số đồng USD giảm 0,1% sau khi chạm mức cao nhất của một tuần trong phiên 10/6.

Lợi suất của trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng, làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - vốn là tài sản không sinh lời.

Lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ dự hội nghị thượng đỉnh 3 ngày, từ ngày 11/6, tại vịnh Carbis ở Cornwall, phía Tây Nam, vùng England của nước Anh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng các nhà lãnh đạo Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên trong gần 2 năm qua.

Dự kiến, nỗ lực chấm dứt đại dịch COVID-19 và sự hồi phục kinh tế lấy môi trường làm trọng tâm là những nội dung cốt lõi trong chương trình nghị sự của hội nghị G7 lần này.

Dự báo giá vàng

Ông Jeffrey Halley, nhà phân tích thị trường cấp cao tại công ty môi giới tài chính OANDA, cho biết tình hình lạm phát gia tăng của Mỹ đã không thể gây ra đợt bán tháo trên thị trường vàng. Thêm vào đó, lợi suất trái phiếu đi xuống đã giúp vàng phục hồi.

Nhà phân tích Kyle Rodda của IG Market dự báo trong ngắn hạn, giá vàng vẫn nhận được hỗ trợ và kim loại quý này sẽ vượt 1.900 USD/ounce.

Bảo Anh