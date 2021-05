Giá vàng kết thúc tuần tiếp theo tăng giá do đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ yếu đi.

Giá vàng trong nước

Tuần qua, giá vàng trong nước ổn định, không có nhiều biến động. Mở cửa thị trường phiên đầu tuần (10/5), giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 55,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,20 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,83 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,25 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại TP.HCM, chiều bán ra là 56,23 triệu đồng/lượng.

Sang ngày 11/5, giá vàng tăng 200 nghìn ở chiều mua vào lên mức 55,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,35 triệu đồng/lượng (bán ra), theo giá niêm yết của Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết cho khu vực Hà Nội. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC áp dụng cho khu vực Hà Nội ở mức 55,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,32 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tuần qua

Giá vàng giảm sang phiên ngày 12/5. Giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết cho khu vực Hà Nội ở mức: 55,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,20 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC áp dụng cho khu vực Hà Nội ở mức 55,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,17 triệu đồng/lượng (bán ra).

Sang phiên ngày 14/5, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết cho khu vực Hà Nội ở mức: 55,70 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,10 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC áp dụng cho khu vực Hà Nội ở mức 55,77 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,14 triệu đồng/lượng (bán ra).

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 55,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,25 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,27 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại TP.HCM, chiều bán ra là 56,25 triệu đồng/lượng.

Như vậy, tuần qua, giá vàng trong nước đã tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 50 nghìn đồng ở chiều bán ra.

Giá vàng quốc tế

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 11,1 USD lên 1.826,5 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 trên sàn Comex New York giảm 2,8 USD xuống 1.821,2 USD/ounce.

Với mức tăng 0,6% trong phiên cuối tuần 14/5, giá vàng thế giới đã tăng 0,4% trong cả tuần qua.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng mạnh lên đỉnh 3 tháng sau khi số liệu về thị trường việc làm Mỹ củng cố niềm tin lãi suất thấp sẽ được duy trì.

Giá vàng hôm nay (Ảnh:Bảo Anh)

Nước Mỹ vừa công bố thông tin về thị trường lao động. Theo đó, tốc độ tăng trưởng trên thị trường này bất ngờ chậm lại do tình trạng thiếu nhân công và nguyên liệu. Đây là một yếu tố khiến giới đầu tư tin rằng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ không thể sớm tăng lãi suất.

Giá vàng trên thị trường quốc tế biến động mạnh trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi những tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về tương lai chính sách tiền tệ của nước Mỹ.

Vàng tăng vọt vào đầu phiên trên thị trường Mỹ sau đó quay đầu giảm nhanh. Mỹ công bố số liệu lạm phát cao hơn so với kỳ vọng. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4 tại Mỹ tăng 0,8% so với tháng 3 và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây đều là những con số cao nhất tại Mỹ kể từ 2008. Trước đó, các dự báo cho rằng CPI tháng 4 chỉ tăng 0,2% so với tháng 3 và tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần giảm mạnh xuống chỉ còn 473 nghìn đơn, thấp hơn so với mức 507 nghìn trường hợp trong tuần trước đó và cao hơn so với dự báo 487 nghìn đơn. Thông tin này ngay lập tức tác động tiêu cực lên vàng.

Dự báo giá vàng

Nhà phân tích Rhona O'Connell của công ty dịch vụ tài chính StoneX cho biết Fed sẽ không đẩy đà phục hồi kinh tế đi chệch hướng bằng cách tăng lãi suất. Theo chuyên gia này, có quá nhiều rủi ro liên quan đến việc điều chỉnh lãi suất vì nền kinh tế Mỹ vẫn chưa có đủ sức mạnh nền tảng.

Theo HSBC, vàng có thể sụt giảm nhưng mức độ không nhiều. Vàng có thể trải qua mức kháng cự trong khoảng 1.855-1.875 USD/ounce, trong khi mức hỗ trợ là quanh mức 1.800 USD/ounce.

Bảo Anh