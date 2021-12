Giá vàng thế giới giảm do áp lực bán khá mạnh sau khi vượt qua vùng cản tâm lý 1.800 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 22/12, giá vàng 9999 hôm nay không đổi so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Lúc 8h35' ngày 22/12, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra Doji Hà Nội 60,80 triệu đồng/lượng 61,50 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 60,90 triệu đồng/lượng 61,50 triệu đồng/lượng SJC Hà Nội 60,85 triệu đồng/lượng 61,57 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 60,85 triệu đồng/lượng 61,55 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h35' ngày 22/12

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/12, giá vàng miếng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji ở mức 60,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,5 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và 60,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,5 triệu đồng/lượng (bán ra) tại TP.HCM.

Giá vàng tại SJC niêm yết ở mức 60,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,57 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 60,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,55 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h35' sáng 22/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.789,6 USD/ounce, giảm 1,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 1/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.789,8 USD/ounce, tăng 0,2 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ giá vàng quốc tế

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giảm 7,4 USD xuống 1.791,3 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 1/2022 trên sàn Comex New York giảm hơn 4 USD xuống 1.789,6 USD/ounce.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước vào khoảng 11,3 triệu đồng/lượng.

Biến chủng Omicron đang lây lan mạnh mẽ trên toàn thế giới khi Giáng sinh và năm mới đến gần. Tỷ lệ mắc Covid-19 trong tuần qua trên toàn nước Mỹ tăng lên 60.000 người/ngày, cao hơn 57% so với thời điểm đầu tháng 12 trong khi số người nhập viện tăng 26% trong tháng.

Với khả năng lây lan nhanh của biến thể Omicron, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), số ca nhiễm mới sẽ tăng gấp đôi sau mỗi 1,5 - 3 ngày ở những khu vực có sự lưu hành ngoài cộng đồng của biến thể này.

Nhiều quốc gia đang cảnh giác cao độ trước sự lây lan mạnh mẽ của biến thể Omicron chỉ vài ngày trước lễ Giáng sinh và Năm mới, vì cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng cũng gây ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính và đà phục hồi kinh tế toàn cầu.

Goldman Sachs hạ dự báo GDP hàng quý cho năm 2022 của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cụ thể, GDP quý I/2022 hạ từ 3% xuống 2%, quý II từ 3,5% xuống 3% và quý III từ 3% xuống 2,75%.

Dự báo giá vàng

Jeffrey Halley, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, cho biết, các nhà đầu tư đang liên tiếp chốt lời khi vàng vượt trên mức 1.800 USD/ounce. Ông cho rằng, vàng đang thiếu động lực để thoát khỏi biên độ giao dịch hiện tại và đang được các nhà đầu tư ít quan tâm.

Theo Chris Vecchio, chiến lược gia thị trường cấp cao của DailyFX.com, USD yếu và lợi suất trái phiếu thực thấp đi một chút trong thời gian gần đây đã và đang giúp đẩy giá vàng lên cao hơn. Trừ khi vàng có thể vượt qua mức 1.835 USD, nếu không thì giá vàng tăng trong tuần này chỉ là một làn sóng thoảng qua và các nhà đầu tư nên tranh thủ giá tăng như hiện nay để bán ra.

Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Saxo, cho biết ông dự báo giá vàng sẽ tăng tiếp vì làn sóng Covid-19 mới trên toàn thế giới thúc đẩy vàng trở thành tài sản trú ẩn an toàn.

Bảo Anh