Giá vàng hôm nay 23/12 trên thị trường quốc tế chịu áp lực lớn trước ngưỡng 1.800 USD/ounce cho dù nền kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt kỳ vọng trong quý III.

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 23/12, giá vàng 9999 hôm nay tăng 200 nghìn đồng với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Lúc 8h35' ngày 23/12, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra Doji Hà Nội 61 triệu đồng/lượng 61,70 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 61 triệu đồng/lượng 61,70 triệu đồng/lượng SJC Hà Nội 61,05 triệu đồng/lượng 61,77 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 61,05 triệu đồng/lượng 61,75 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h35' ngày 23/12

Kết thúc phiên giao dịch 22/12, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

Doji Hà Nội: 60,80 triệu đồng/lượng - 61,50 triệu đồng/lượng

SJC Hà Nội: 60,85 triệu đồng/lượng - 61,57 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 60,90 triệu đồng/lượng - 61,50 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 60,80 triệu đồng/lượng - 61,58 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tính tới 8h35' sáng 23/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.805,6 USD/ounce, tăng 11,6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 1/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.805,6 USD/ounce, tăng 10,6 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ giá vàng quốc tế

Đêm 22/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.794 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.795 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 22/12 thấp hơn khoảng 5,3% (101 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 20/12.

Giá vàng hôm nay 23/12: Vàng chịu áp lực lớn

Giá vàng trên thị trường quốc tế chịu áp lực lớn trước ngưỡng 1.800 USD/ounce cho dù nền kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt kỳ vọng trong quý III.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,3% trong quý III, tăng so với mức dự báo 2,1% trước đó.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng cao hơn dự báo nhờ chi tiêu tiêu dùng cá nhân và đầu tư tư nhân.

Giao dịch trên thị trường vàng ảm đạm trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới.

Đồng USD suy giảm cũng góp phần đẩy giá vàng đi lên.

Tuy nhiên, mức tăng của vàng khá khiêm tốn trước ngưỡng cản tâm lý quan trọng 1.800 USD/ounce.

Giới đầu tư tiếp tục theo dõi và đánh giá ảnh hưởng của làn sóng biến chủng Omicron đối với triển vọng kinh tế Mỹ cũng như thế giới. Bên cạnh đó, thị trường cũng theo dõi sát về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất như thế nào trong năm 2022 để chống lạm phát.

Dòng vốn gần đây có dấu hiệu chảy vào vàng như một kênh trú bão khi nỗi lo Covid gia tăng và lạm phát có thể bùng lên trong năm sau.

Dự báo giá vàng

Một số nhà phân tích cho rằng, sự bấp bênh do biến chủng Omicron có thể khiến các ngân hàng trung ương, trong đó có Fed, giảm bớt sự cứng rắn trong năm tới. Trong trường hợp như vậy, vàng có thể thưởng lợi.

Vàng cũng có thể tăng vào cuối năm vì tâm lý muốn phòng ngừa rủi ro.

Nhiều dự báo cho rằng, kim loại quý có thể lên đỉnh mới vào năm 2022 nếu kỳ vọng lạm phát tiếp tục tăng, trong khi lợi suất danh nghĩa vẫn bị kìm hãm.

V. Minh