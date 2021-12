Giá thế giới ổn định, còn thị trường trong nước niêm yết quanh mức 61 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng đang trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới.

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/12, giá vàng miếng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji ở mức 60,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,5 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và 60,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,5 triệu đồng/lượng (bán ra) tại TP.HCM.

Giá vàng tại SJC niêm yết ở mức 60,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,62 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 60,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,60 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay

Giá vàng quốc tế

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 5,2 USD lên 1.809,2 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2022 trên sàn Comex New York tăng hơn 7 USD lên 1.808,8 USD/ounce.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước vào khoảng gần 10,6 triệu đồng/lượng.

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 23/12, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) - trong tháng 11 tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng hằng năm nhanh nhất kể từ tháng 7/1982.

Chỉ số giá PCE lõi - không bao gồm giá lương thực và năng lượng - tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2020, cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 2% mà FED đặt ra. Đây cũng là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 9/1983.



Bộ Lao động Mỹ cũng công bố báo cáo riêng cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 11 tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020 – mức tăng hằng năm nhanh nhất trong gần 40 năm.

Tuần trước, Fed đã thông báo đẩy nhanh tốc độ điều chỉnh lãi suất để chống lại áp lực lạm phát với kỳ vọng rằng có thể tăng lãi suất trong năm tới làm chậm tăng trưởng và giữ cho lạm phát không vượt quá tầm kiểm soát.

Theo các chuyên gia, định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ phụ thuộc vào tốc độ phục hồi kinh tế. Nếu thế giới có thể tiếp tục thoát khỏi đại dịch Covid-19, thì khả năng cao là Fed sẽ đạt được mục tiêu của mình.

Dự báo giá vàng

Ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures nhận định, năm tới chắc chắn sẽ có lợi cho giá vàng, đặc biệt khi lạm phát cao có khả năng tiếp diễn.

Dù vậy, một số chuyên gia lưu ý danh tiếng của vàng như một hàng rào đáng tin cậy trong việc chống lại lạm phát đang gặp rủi ro, khi các nhà đầu tư tìm thấy các lĩnh vực khác của thị trường có thể giúp họ tránh tác động từ giá tăng.

Ông Ed Moya, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Công ty Môi giới OANDA (Mỹ) dự đoán sự biến động của giá vàng có thể sẽ kéo dài đến cuối năm trước khi giá kim loại quý này củng cố ở trên ngưỡng 1.800 USD/ounce vào khoảng tháng sau.

Bảo Anh