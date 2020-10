Giá vàng hôm nay 30/10 trên thị trường thế giới sụt giảm nhưng tăng nhanh trở lại do những tín hiệu mới từ nền kinh tế Mỹ.

Giá vàng thế giới

Đêm 29/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.871 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.871 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 29/10 cao hơn khoảng 23,0% (350 USD/ounce) so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 29/10.

Giá vàng trên thị trường quốc tế sụt giảm nhưng tăng nhanh trở lại do những tín hiệu mới từ nền kinh tế Mỹ.

Vàng tăng trở lại trong bối cảnh chứng khoán Mỹ hồi phục sau nhiều phiên bị bán tháo. Trước đó, áp lực lên mặt hàng kim loại quý rất lớn bởi các nhà đầu tư bán vàng để bù lỗ cho chứng khoán và chij sức ép từ các hợp đồng ký quỹ mua vàng trước đó.

Vàng tăng trở lại còn do doanh số nhà chờ bán (số lượng nhà đang chờ hoàn tất hợp đồng mua bán, ngoại trừ nhà đang xây dựng) trong tháng 9 thấp hơn so với kỳ vọng. Số liệu này cho thấy, ít người tiêu dùng sẽ mua nhà trong tương lai.

Cụ thể, doanh số nhà chờ bán trong tháng 9 giảm 2,2%, thấp hơn so với kỳ vọng tăng 3,4%.

Giá vàng hôm nay: giảm sâu rồi tăng trở lại.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ, doanh số nhà chờ bán vẫn tăng 20,5% do tỷ lệ ký quỹ thấp đã thúc đẩy nhu cầu mua nhà. Và đây là tín hiệu cho thấy, số lượng bán nhà trong năm 2020 về tổng thể sẽ cao hơn so với 2019.

Giá vàng hồi phục trở lại sau khi giảm mạnh xuống ngưỡng 1.860 USD/ounce vào đầu phiên giao dịch trên thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, nhìn chung trong ngắn hạn vàng vẫn chịu áp lực giảm khá lớn. Các nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh mua vào đồng USD để tìm nơi trú bão trong bối cảnh cuộc bầu cử tại Mỹ gây ra khá nhiều bất ổn trên thị trường tài chính. Trong khi đó, đại dịch Covid-19 diễn biến xấu đi. Một đồng USD mạnh đẩy giá vàng đi xuống.

Tại châu Âu, tình hình Covid xấu hơn so với Mỹ khiến đồng euro tiếp tục suy giảm. Nước Pháp vừa đưa ra quyết định phong tỏa hoàn toàn lần thứ 2, trong khi đó nhiều nước châu Âu đưa ra các mức độ phong tỏa khác nhau.

Dự báo giá vàng

Nhiều dự báo tiếp tục cho rằng, trong ngắn hạn, vàng tiếp tục chịu áp lực giảm. Trong khi về dài hạn, mặt hàng này vẫn được cho có triển vọng tươi sáng.

Trong một báo cáo mới đưa ra, Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho biết, nhu cầu đầu tư vào vàng vẫn rất lớn. WGC cho biết lượng vàng nắm giữ đã chứng kiến dòng vốn mua ròng 272,5 tấn trong quý III, đẩy tổng lượng vàng nắm giữ lên mức kỷ lục 3.880 tấn.

Nhu cầu đầu tư vẫn là yếu tố chi phối thị trường vàng. Vai trò của vàng trong thị trường tài chính sẽ không sớm mất đi.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 29/10 đa số các cửa hàng vàng tại Hà Nội giảm giá vàng 9999 khoảng 100-150 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Kết thúc phiên giao dịch 29/10, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC khu vực Hà Nội ở mức: 55,70 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,15 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 55,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,32 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Sài Gòn, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 55,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,15 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,33 triệu đồng/lượng (bán ra).

V. Minh