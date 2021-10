Giá vàng hôm nay 6/10 trên thị trường quốc tế suy yếu khá nhanh trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh trở lại và chứng khoán Mỹ đồng loạt hồi phục sau một phiên giảm sâu. Tuy nhiên, rủi ro lạm phát vẫn cao.

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch 5/10, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

Doji Hà Nội: 56,70 triệu đồng/lượng - 57,65 triệu đồng/lượng

SJC Hà Nội: 56,75 triệu đồng/lượng - 57,47 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 56,70 triệu đồng/lượng - 57,40 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 56,75 triệu đồng/lượng - 57,48 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Đêm 5/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.751 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.750 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 5/10 thấp hơn khoảng 7,6% (144 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 49,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 7,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 5/10.

Giá vàng hôm nay 6/10: giảm nhanh.

Giá vàng trên thị trường quốc tế suy yếu khá nhanh trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh trở lại và chứng khoán Mỹ đồng loạt hồi phục sau một phiên giảm sâu. Tuy nhiên, rủi ro lạm phát vẫn cao.

Trong phiên đầu tuần, chứng khoán Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng. Thị trường tài chính thế giới vãn tiềm ẩn rủi ro sau khi một doanh nghiệp bất động sản khác của Trung Quốc - Fantasia Group Holdings đã không trả được khoản nợ đáo hạn trong tuần này.

Fantasia không lớn như Evergrande nhưng có nhiều lo ngại về tác động lây lan trên các thị trường tài chính.

Đồng USD tăng trở lại do dòng tiền tìm đến các kênh đầu tư an toàn trong đó có đồng bạc xanh. Sự suy giảm của một số đồng tiền chủ chốt như euro, Nhân dân tệ… cũng giúp đẩy đồng USD đi lên.

Tại châu Âu, khu vực đồng Euro báo cáo giá sản xuất tháng 8 tăng 1,1% so với tháng 7 và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số này phù hợp với kỳ vọng của thị trường nhưng chắc chắn là chỉ số lạm phát "nóng" so với những năm gần đây.

Ngân hàng trung ương Australia giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ thường kỳ hôm thứ Ba, bao gồm cả việc giữ nguyên chương trình mua trái phiếu. Ngân hàng này cho biết họ sẽ không tăng lãi suất trước năm 2024.

Biến động giá vàng quốc tế.

Dự báo giá vàng

Hiện tại, giới đầu tư vẫn lo ngại về sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng khiến nhiều doanh nghiệp không thể cung ứng sản phẩm một cách kịp thời. Bên cạnh đó, vấn đề giá năng lượng tăng nhanh đã góp phần làm dấy lên nỗi lo lạm phát giá cả và thậm chí cả quan niệm về sự trở lại của "lạm phát đình trệ" đã bao trùm các nền kinh tế thế giới vào đầu những năm 1980.

Về lâu dài, lạm phát cao có thể sẽ đẩy giá vàng tăng lên.

Theo Bloomberg Intelligence, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại cách đây hơn một năm, vàng chắc chắn sẽ sớm quay trở lại mức đỉnh lịch sử.

Theo đó, vàng tăng giá cao hơn hẳn so với hầu hết các loại hàng hóa trong 20 năm qua.

Vàng lên đỉnh cao lịch sử trên 2.060 USD/ounce hồi tháng 8/2020.

V. Minh