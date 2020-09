Giá vàng trong nước giao dịch quanh ngưỡng 57 triệu đồng/lượng, trong bối cảnh vàng thế giới ít biến động.

Giá vàng trong nước

Tuần qua, giá vàng SJC trong nước đã giảm 350 nghìn đồng ở chiều mua vào và 250 nghìn đồng ở chiều bán ra.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 55,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,7 triệu đồng/lượng (bán ra) giảm 50 nghìn ở chiều mua vào so với ngày hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,72 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại TP.HCM, chiều bán ra là 56,70 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Giá vàng quốc tế

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên đêm qua tại Mỹ tăng 3,6 USD lên 1.934,8 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10 trên sàn Comex New York tăng 3,1 USD lên 1.933,3 USD/ounce.

Khảo sát về giá vàng tuần tới của Kitco với 17 chuyên gia trên phố Wall, thì chỉ có 4 người dự báo vàng sẽ tăng giá, 9 người cho rằng giá vàng giảm và như vậy có 5 dự báo giá vàng sẽ đi ngang.

Đối với khảo sát trực tuyến, với 1.263 người tham gia thì 58% trong số đó tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng, 22% cho rằng giá vàng giảm và 20% có quan điểm giá vàng sẽ ít thay đổi.

Dù tâm lý thị trường đang thận trọng hơn khi vàng không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 2.000 USD/ounce, một số nhà phân tích lại cho rằng, bất kỳ sự sụt giảm tiếp theo sẽ được coi là cơ hội mua vào.

Nhà giao dịch tại U.S. Global Investors Michael Matouse cho hay, giá vàng đã tăng 27% cho đến nay, nhờ lãi suất gần bằng 0 trên toàn cầu và chính sách tiền tệ dễ dàng, đặc biệt là từ Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Vàng cũng trở thành nhu cầu trú ẩn an toàn được thúc đẩy bởi bức tranh kinh tế mờ mịt do đại dịch Covid-19.

Chuyên gia tiền tệ Ilya Spivak của DailyFx cũng cho rằng, vàng đang dịch chuyển theo hướng ngược với đồng USD và một phần khiến vàng không được quan tâm là bởi Hội nghị kinh tế thường niên của các ngân hàng trung ương tại Jackson Hole mới đây cho thấy nhu cầu đối với các tài sản rủi ro cao hơn.

Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại TD Securities cho rằng, dù đồng USD còn dư địa để tăng cao hơn, nhưng các yếu tố cơ bản mạnh mẽ sẽ tiếp tục hỗ trợ vàng. Ông kỳ vọng vàng tiếp tục giữ vững mức hỗ trợ quanh 1.920 USD/ounce.

Theo các chuyên gia quốc tế, nhìn vào dài hạn giá vàng thế giới chưa thể điều chỉnh giảm sâu, trong khi vẫn có nhiều cơ hội đi lên. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là Fed vẫn duy trì mức lãi suất thấp của đồng USD trong một thời gian nữa.

Đông Sơn