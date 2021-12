Giá vàng hôm nay 9/12 trên thị trường quốc tế biến động khó lường, lúc tăng mạnh trở lại lên ngưỡng 1.790 USD/ounce rồi lại tụt giảm nhanh chóng.

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch 8/12, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

Doji Hà Nội: 60,40 triệu đồng/lượng - 61,05 triệu đồng/lượng

SJC Hà Nội: 60,40 triệu đồng/lượng - 61,12 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 60,30 triệu đồng/lượng - 61,10 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 60,40 triệu đồng/lượng - 61,13 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Đêm 8/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.785 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.786 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 8/12 thấp hơn khoảng 5,8% (110 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 8/12.

Vàng biến động theo những diễn biến bất định của nền kinh tế và thị trường tài chính thế giới.

Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết trong quý III, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Nhật Bản giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tệ hại hơn so với ước tính ban đầu. Chi tiêu dùng cá nhân giảm tới 1,3%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với ước tính ban đầu. Nguyên nhân là do trong quý III/2021, Chính phủ Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 20 tỉnh, thành khác, dẫn tới việc người dân hạn chế đi ra ngoài đường và các cơ sở kinh doanh ăn uống phải đóng cửa sớm.

Một số nhà phân tích cho rằng vàng đang được củng cố bởi sự bất ổn chính trị. Gần đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đe dọa áp đặt các biện pháp kinh tế mạnh mẽ và các biện pháp khác đối với Nga nếu nước này xâm lược Ukraine.

Ở chiều ngược lại, thông tin lạc quan về Covid-19 và biến chủng Omicron giúp nhà đầu tư tự tin hơn. Biến thể Omicron được cho là nhẹ hơn so với các chủng trước đó cho dù lây lan nhanh hơn và có thể dẫn đến nhiều đột biến hơn trong tương lai.

Giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu chính xác từ các nhà khoa học. Khi đó, thế giới mới có thể đánh giá tác động của biến chủng mới tới nền kinh tế toàn cầu một cách rõ ràng hơn.

Dự báo giá vàng

Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có dấu hiệu trở lại với xu hướng tăng. Tuy nhiên, động lực tăng giá đã yếu đi rõ rệt khi liên tiếp thất bại trước ngưỡng 1.800 USD/ounce.

Hỗ trợ chính của giá vàng là vùng thoái lui dài hạn ở mức 1.781 USD/ounce và tiếp đó là 1.757 USD/ounce. Phạm vi giao dịch nhỏ của vàng nằm giữa hai mốc 1.762 USD/ounce và 1819 USD/ounce. Thị trường hiện đang kiểm tra Fibo 50% ở mức 1790,8 USD/ounce.

Tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của Mỹ dự kiến công bố vào cuối tuần. Chỉ số này sẽ là một căn cứ quan trọng để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra lập trường chính sách tiền tệ trong cuộc họp vào ngày 14-15/12.

V. Minh