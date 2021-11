Chiều ngày 25/11, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó mức giảm với xăng E5 RON 92 là 750 đồng/lít, RON 95 là 1.090 đồng/lít.

Thông tin từ Liên Bộ Tài chính - Công Thương cho biết, vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, bắt đầu từ 15h ngày hôm nay (25/11).

Theo đó, giá xăng E5 giảm 752 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.917 đồng/lít. Xăng ROn95 giảm 1.094 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.902 đồng/lít. Dầu diesel giảm 334 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.382 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 440 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.197 đồng/lít.

Như vậy, sau 5 lần tăng liên tiếp với tổng mức tăng khoảng 4.000 đồng/lít, giá xăng đã có đợt giảm với mức giảm sâu hơn 1.000 đồng/lít ít có từ trước đến nay.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít, dầu diesel ở mức 150 đồng/lít; dầu hỏa 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/lít; không trích lập Quỹ với xăng E5. Lý do là Quỹ bình ổn giá ở nhiều doanh nghiệp đầu mối lớn đã bị âm. Kỳ điều hành này nếu không chi Quỹ bình ổn giá với xăng E5 thì giá xăng E5 chỉ giảm 452 đồng/lít.

Đồng thời, Liên BỘ cũng giảm mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với xăng E5 còn 300 đồng/lít, các mặt hàng xăng dầu khác không chi.

Giá xăng dầu trải qua nhiều đợt biến động mạnh.

Trước đó, thị trường xăng dầu "nóng" lên khi trải qua 5 lần tăng liên tiếp, kể từ ngày 10/9. Trong đó, phiên tăng mạnh nhất là ngày 26/10 khi mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 1.430 đồng; RON 95 tăng 1.460 đồng/lít. Các loại dầu cũng tăng cao, trong đó dầu diesel tăng 1.170 đồng/lít; dầu hỏa tăng 1.010 đồng/lít.

Tuy nhiên, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 25/11/2021 đã giảm rất mạnh.

Cụ thể Xăng RON92 - xăng nền pha chế xăng E5 có giá 91,986 USD/thùng (giảm 7,046 USD/thùng, tương đương giảm 7,11% so với kỳ trước); 94,445 USD/thùng xăng RON95 (giảm 8,052 USD/thùng, tương đương giảm 7,86% so với kỳ trước); 91,490 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 2,968 USD/thùng, tương đương giảm 3,14% so với kỳ trước); 89,400 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,905 USD/thùng, tương đương giảm 4,19% so với kỳ trước); 453,685 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 12,032 USD/tấn, tương đương giảm 2,58% so với kỳ trước).

