Phó Tổng Giám đốc BSR cho biết bảo dưỡng tổng thể lần 4 NMLD Dung Quất đã đạt 4 tiêu chí đã đề ra về an toàn, chất lượng, tiến độ và chi phí.

Ngày 25/9/2020 đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc PVN làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 4 và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020.

Lãnh đạo PVN, BSR kiểm tra BDTT tại phân xưởng RFCC

Báo cáo về BDTT lần 4, ông Bùi Ngọc Dương - Phó Tổng Giám đốc BSR cho biết, BSR thực hiện BDTT trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn về dịch Covid-19 và ảnh hưởng của thời tiết, mưa bão. Nhưng bằng nỗ lực và sự đồng lòng, quyết tâm cao của BSR và các nhà thầu, tính đến hôm nay BDTT lần 4 đã cơ bản hoàn thành, đạt 99,8%, chỉ còn một số hạng mục công việc nhỏ nhà thầu sẽ thực hiện xong trong ngày 26/9/2020.

BDTT đã đạt 4 tiêu chí đã đề ra về an toàn, chất lượng, tiến độ và chi phí. Riêng về an toàn, BSR đạt tiêu chí 5 không: Không có trường hợp nhiễm Covid-19, không tai nạn mất ngày công, không sự cố cháy nổ, không sự cố an ninh trật tự và không sự cố môi trường; ông Bùi Ngọc Dương cho biết thêm.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.

Về tình hình SXKD 9 tháng năm 2020, Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến cho hay, do ảnh hưởng tiêu cực từ tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu giảm đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của BSR.

BSR đã triển khai ngay các giải pháp để ứng phó với tác động kép trên bằng những giải pháp cụ thể như tối ưu hóa sản xuất, bám sát thị trường để điều chỉnh chế độ vận hành phù hợp; tiết giảm chi phí, đàm phán với các nhà cung cấp dầu thô điều chỉnh lùi/giãn lịch tiếp nhận; mua spot dầu thô trong nước với giá tốt; giãn giao hàng; tăng cường công tác quản trị dòng tiền, triển khai các giải pháp tài chính,…

Tổng cộng số tiền tiết giảm và tối ưu hóa các hoạt động SXKD, tài chính đạt khoảng 2.500 tỷ đồng.

Trong quý III/2020, mặc dù nhà máy ngừng hoạt động để thực hiện BDTT lần gần 2 tháng nhưng công ty vẫn có lợi nhuận, chấm dứt giai đoạn lợi nhuận âm của 2 quý đầu năm.

Quý IV/2020 BSR tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tập trung vận hành nhà máy ở công suất tối ưu; cập nhật, phân tích và bám sát thị trường để có những giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp, kịp thời; tiếp tục thực hiện công tác tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, bán hàng, đảm bảo dòng tiền; chuẩn bị, đàm phán và tổ chức mua dầu thô, bán sản phẩm cho 6 tháng đầu năm 2021.

Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, ông Lê Mạnh Hùng ghi nhận những nỗ lực của BSR về các giải pháp ứng phó tác động kép. BSR tiếp tục tiết kiệm và tiết giảm chi phí; đồng bộ công tác quản trị, rà soát định mức cho tất cả các hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác tài chính; nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới.

Về công tác BDTT, Tổng Giám đốc PVN đánh giá cao BSR và các nhà thầu đã đạt các chỉ tiêu KPI của BDTT. Đặc biệt, PVN cũng ghi nhận sự trưởng thành của BSR trong công tác quản trị; đề nghị BSR đánh giá chi tiết, tổ chức hội thảo tổng kết rút kinh nghiệm về chiến dịch BDTT từ công tác chuẩn bị, đến công tác triển khai, cập nhật cơ sở dữ liệu bảo dưỡng để phấn đấu kéo dài thời gian cho kỳ bảo dưỡng tiếp theo là 4 năm.

(Nguồn: BSR)