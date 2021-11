Tọa lạc giữa trung tâm bãi Trường - bãi biển đẹp bậc nhất Phú Quốc, dự án “Quần thể du lịch không ngủ” Tân Hoàng Minh nổi bật với thiết kế mô phỏng “sóng biển”, mỗi đường cong tượng trưng cho những cánh sóng giao hoà mềm mại, tinh tế.

Tổng thể dự án sẽ hiện hữu như một con sóng hùng vĩ, choáng ngợp nhưng vẫn uyển chuyển ôm trọn bờ biển đảo Ngọc.

Mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại như “sóng biển”

Mang hơi thở của biển cả vào phong cách thiết kế, các khối công trình kiến trúc trong dự án tổ hợp quần thể du lịch của Tập đoàn Tân Hoàng Minh được đánh giá là đặc biệt và "độc bản".

Theo đại diện Tân Hoàng Minh, lấy cảm hứng từ “sóng biển” - nguồn năng lượng mạnh mẽ của đại dương, mang tinh thần tự do phóng khoáng, năng động, luôn tuần hoàn kết nối không gian, mỗi đường nét kiến trúc của khách sạn, biệt thự, shophouse hay tòa condotel… tại đây đều như tái hiện những đường cong mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại, thể hiện sự giao hoà giữa con người - kiến trúc và thiên nhiên.

Thấu hiểu việc con người ngày càng có xu hướng tránh xa khói bụi và sự lạnh lẽo, thô cứng của những tòa cao ốc nội đô và tìm đến không gian thiên nhiên để hít thở bầu không khí trong lành, hòa mình cùng cảnh vật, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã đặt cảm xúc trải nghiệm của du khách làm trung tâm trong mọi khoảnh khắc khi đến với dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng tại Phú Quốc.

Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm những phút giây thăng hoa của “thiên đường du lịch không ngủ về đêm” đồng thời có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, của tinh hoa phố biển trong từng đường nét thiết kế kiến trúc.

Khối công trình với đường cong mô phỏng hình cánh sóng (Ảnh minh hoạ)

Kiến trúc sư của dự án như “lãng quên” lối kiến trúc thông thường với đường bo góc cạnh, thay vào đó là góc tròn mềm mại, các đường cong như từng con sóng nhỏ uốn lượn trùng điệp. Kiến trúc hình sóng biển độc đáo, khoáng đạt và chất lượng dịch vụ đẳng cấp sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng đắt giá, cùng nhịp sống sôi động tại Tổ hợp “Quần thể du lịch không ngủ” sẽ tạo nên “bản hoà ca đại dương” lúc sôi động mạnh mẽ, lúc thơ mộng, dịu êm.

Theo đại diện Tân Hoàng Minh, trong quần thể dự án, toà khách sạn 5 sao sẽ được đầu tư thiết kế quy mô và choáng ngợp. Du khách sẽ đặc biệt ấn tượng trước một tòa khách sạn bề thế “vắt ngang” con sông đào được thiết kế bởi lớp lớp đường cong sóng biển ôm trọn tòa nhà.

“Chính giữa toà khách sạn là một Sky Restaurant xoay chọc trời với độ cao gần 70m. Toàn bộ công trình đều có không gian mở bởi hệ kính Paragama giúp du khách chiêm ngưỡng trọn vẹn thành phố biển xinh đẹp. Khi thành phố biển lên đèn, nhìn từ trên cao, tòa khách sạn hiện hữu như một vầng trăng khuyết tỏa sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm đảo Ngọc”, đại diện Tân Hoàng Minh chia sẻ.

Toà khách sạn hình cánh sóng (Ảnh minh hoạ)

“Bản hòa ca đại dương” quyến rũ

Cũng theo đại diện Tân Hoàng Minh, ý tưởng thiết kế sóng biển được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ đường nét thiết kế kiến trúc của 76 căn biệt thự, 129 căn shophouse cùng 15 tòa condotel của dự án nhưng không đơn điệu, trùng lặp mà được thay đổi theo mỗi khu biệt thự, tòa nhà, tuyến phố trong nội khu dự án mang lại cảm giác của sự chuyển động tràn đầy năng lượng như tầng tầng lớp lớp các đợt sóng mạnh mẽ xô bờ.

Biệt thự mô phỏng hình cánh sóng (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, điểm nhấn mang tới sự khác biệt của dự án chính là hệ thống dòng sông đào lấy nước biển tự nhiên, mềm mại luân chuyển trong toàn bộ nội khu.

Tân Hoàng Minh sẽ tái hiện một “Venice thu nhỏ” trên đảo Ngọc với những cây cầu mang chủ đề khác nhau đan xen trên các con sông uốn lượn: Cầu Sóng (The Wave Bridge); Cầu Đại dương (The Atlantic Bridge); Cầu Mặt trăng (The Moon Bridge); Cầu Ngân hà (The Galaxy Bridge)… Tất cả đều được thiết kế theo phương thức mô phỏng cánh sóng biển tỏa sáng rực rỡ dưới bầu trời đêm. Tất cả hòa quyện tạo nên một bức họa cảnh quan nội khu đầy quyến rũ làm đắm say du khách.

Ảnh minh hoạ cầu hình sóng biển

Với thiết kế kiến trúc chủ đạo lấy cảm hứng từ sóng biển, dự án Tổ hợp “Quần thể du lịch không ngủ” Tân Hoàng Minh hứa hẹn trở thành một “làn gió” kiến trúc mới tại đảo Ngọc, mang đến cho du khách các giá trị tinh thần của một đô thị ven biển đúng nghĩa.

Sự giao hoà giữa không gian sống động, sầm uất của “thiên đường du lịch không ngủ về đêm” cùng vẻ đẹp hùng vĩ của biển khơi bao la được tái hiện trong từng đường nét kiến trúc sẽ tạo nên một “bản hoà ca của đại dương” đầy những giai điệu, sắc màu quyến rũ.

Doãn Phong