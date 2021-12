Ở vị trí trung tâm dự án Sun Grand City Hillside Residence, The Sea mở ra cơ hội đầu tư như “mũi tên trúng nhiều đích”, nghỉ dưỡng và kinh doanh đắc lợi suốt 365 ngày ở Nam Phú Quốc.

Đó là lý do quỹ căn ra mắt của The Sea “cháy hàng” ngay trong ngày đầu giới thiệu.

The Sea sở hữu vị trí trung tâm dự án

Căn hộ sát biển đa năng

Trong 16,5 tỷ USD đầu tư vào Phú Quốc tính đến đầu năm 2021, chủ yếu “rót vào” du lịch, dịch vụ, đô thị, Sun Grand City Hillside Residence là dự án phức hợp có căn hộ cao tầng hiếm hoi. Cũng bởi vậy, The Sea - mảnh ghép mới nhất của “thị trấn Địa Trung Hải”, bên bờ biển Nam Phú Quốc trở thành tâm điểm thị trường năm qua với dòng căn hộ thời thượng, đa năng.

Ở đó, phân khu The Sea với 2 tòa tháp S1, S2 cao 16 tầng được xem là “át chủ bài” hội tụ tinh túy của cảnh quan, tầm nhìn cũng như giá trị cộng hưởng từ tổ hợp “thị trấn Địa Trung Hải” do Sun Group kiến tạo.

Từ vị trí trung tâm và sát biển, The Sea sở hữu 3 tầm nhìn cực kỳ ấn tượng gồm: tầm nhìn hướng ra những ngọn đồi, hướng thẳng đại dương lam ngọc và đặc biệt là tầm nhìn bao quát toàn cảnh thị trấn Địa Trung Hải.

Sảnh tòa tháp căn hộ The Sea

Kết hợp cùng tiêu chuẩn bàn giao full nội thất theo phong cách Santorini pha trộn hơi thở hiện đại trong cách bài trí, bố cục, cách phối màu bắt mắt, căn hộ The Sea sẽ trao ngay chủ nhân cơ hội kinh doanh đón đầu sự bùng nổ trở lại của du lịch Việt giai đoạn 2022-2023.

Khi đón dòng người “tập nập” ghé thăm, hành trình vui chơi, mua sắm, khám phá Nam Phú Quốc của du khách sẽ bắt đầu từ ngay dưới chân các tháp căn hộ The Sea. Bởi thị trấn Địa Trung Hải với gần 60 tiện ích mặt đất đang tiến tới các bước hoàn thiện và vận hành. Trong đó, đặc sắc nhất, bên cạnh ga đi của tuyến cáp treo vượt biển quen thuộc dẫn lối tới đảo nhỏ Hòn Thơm, còn có 5 công trình mang tính biểu tượng cho Nam đảo bao gồm: Quảng trường con sò, Tháp đồng hồ & Central Village, cầu Hôn, Show Vortex và tòa lâu đài Địa Trung Hải do KTS Bill Bensley thiết kế.

5 công trình được đầu tư khủng bởi Sun Group nói trên cũng chính là điểm nhấn định hình cho phân khu The Sea. Bởi 2 tòa tháp S1, S2 nắm giữ tọa độ vàng để chiêm ngưỡng và kết nối gần nhất tới 5 “kiệt tác kiến trúc” này. Từ ban công căn hộ The Sea, chủ nhân không chỉ thưởng lãm cảnh sắc tuyệt mỹ của Nam Phú Quốc, mà còn thu vào tầm mắt sự sôi động, xa hoa của “thị trấn Địa Trung Hải”, ngắm nhìn sự phồn thịnh từ trên những cao độ khác biệt. Tất cả biến The Sea thành thỏi nam châm thu hút khách, mang lại tiềm năng tăng giá mạnh mẽ.

Khách hàng có thể tham quan căn hộ mẫu The Sea ngay từ lúc này

Nếu các dòng căn hộ nghỉ dưỡng khác giới hạn cơ hội hưởng thụ cho bản thân và gia đình chủ nhân bằng những điều khoản khắt khe thì tại The Sea, giá trị nghỉ dưỡng và kinh doanh luôn song hành. Chủ nhân có thể cho thuê linh hoạt, thu lợi dễ dàng thông qua các nền tảng thịnh hành đang là xu hướng của thời đại hiện nay như Airbnb, Luxstay. Mặt khác, chủ nhân căn hộ The Sea có thể ghé thăm thiên đường đảo ngọc Phú Quốc - top 100 điểm đến hàng đầu thế giới 2021 (tạp chí TIME bình chọn) bất cứ lúc nào để nghỉ ngơi, vui chơi, tận hưởng.

Bứt phá từ “bệ phóng” thành phố đảo

Với The Sea, “tuyên ngôn” đầu tư khác biệt của nhà đầu tư còn nằm ở tầm nhìn hướng tới bức tranh tương lai nơi xứ đảo. Những tòa tháp căn hộ cao tầng biểu tượng cho sự vươn mình của đảo Ngọc để hướng tới trở thành “Singapore mới”. Trong đó, sự xuất hiện của Sun Grand City Hillside Residence là bước đi tiên phong của Sun Property (thành viên Sun Group) nhằm đón đầu tốc độ tăng trưởng du lịch và làn sóng di cư ra đảo dự báo diễn ra ở Phú Quốc trong tương lai.

Các căn hộ nghỉ dưỡng sát biển có thể xuất hiện ở nhiều nơi, nhưng tại Phú Quốc, dòng sản phẩm này giữ vị thế khác biệt.

Không gian tầng mái ở tháp căn hộ The Sea

“Tọa lạc trên đồi cao với địa thế uy nghi, tháp căn hộ The Sea đem đến hơn 60% căn hộ có tầm nhìn biển, cảm nhận sự kỳ vĩ của đại dương xanh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất cũng là yếu tố vượt trội và khác biệt trên thị trường, phù hợp với khách hàng là nhà đầu tư, doanh nhân bận rộn, mong muốn tài sản có thể được sử dụng và sinh lời ngay lập tức. Đặc biệt hơn, The Sea đem đến dòng căn hộ sát biển sở hữu lâu dài hiếm hoi tại Phú Quốc”, đại diện Sun Property khẳng định.

Kể từ ngày 20/11, Phú Quốc đã đón khách quốc tế thông qua chương trình hộ chiếu vắc xin, khởi động cho chiến dịch dài hơi đưa du lịch trở lại “đường ray” tăng trưởng vốn có trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát. Các chuyên gia đánh giá, Phú Quốc luôn là “điểm được chọn” và sẽ là điểm tựa cho du lịch Việt dần bước qua giai đoạn khó khăn, chuẩn bị cho cơ hội tăng trưởng mới.

The Sea hưởng lợi từ hàng trăm tiện ích của tổ hợp “thị trấn Địa Trung Hải”

Trong bối cảnh đó, dòng tiền trực chờ chảy vào BĐS du lịch sẽ tìm đến vùng đất tiềm năng như Phú Quốc, đặc biệt là các sản phẩm thời thượng có giá trị đầu tư, nghỉ dưỡng, kinh doanh đa năng. Dễ thấy, tại các thị trường du lịch nói chung, có tới 90% khả năng chi trả cho phòng khách sạn so với nhu cầu nhỏ dành cho sử dụng biệt thự, bungalow. Một dòng căn hộ thỏa mãn mọi tiêu chí đầu tư kinh doanh lại đặt đúng vào điểm rơi để đón đầu thị trường tương lai như The Sea sẽ khó lòng bị bỏ qua bởi các nhà đầu tư sành sỏi.

Doãn Phong