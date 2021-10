Công ty Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Gia nhập thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam từ năm 2016, MB Ageas Life có những thế mạnh khác biệt so với thị trường là: uy tín từ thương hiệu ngân hàng MBBank, kinh nghiệm chuyên gia từ Tập đoàn bảo hiểm quốc tế Ageas (Bỉ) và đẳng cấp dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp từ Muang Thai Life (Thái Lan). Những thế mạnh này là “kiềng ba chân” vững chắc để MB Ageas Life có thể chinh phục khách hàng Việt Nam. Năm 2021, MB Ageas Life lần thứ 2 liên tiếp ghi danh trong bảng xếp hạng “Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín” (do Vietnam Report công bố), đồng thời tăng hạng so với năm 2020. Kết quả ấn tượng này khẳng định tiềm lực tài chính vững mạnh, tăng trưởng bền vững, hình ảnh thương hiệu tích cực của MB Ageas Life với khách hàng. Website: https://www.mbageas.life/