Tết Nguyên đán là dịp mua sắm lớn trong năm và cũng là thời điểm các vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng hàng hóa được người dân đặc biệt quan tâm.

An toàn thực phẩm và chất lượng hàng hóa được MM kiểm soát sát sao trên toàn hệ thống

Kiểm tra sát sao chất lượng thực phẩm

Vào dịp cao điểm này, MM Mega Market Việt Nam (MM) tăng cường kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng hàng hóa tại toàn bộ hệ thống trên toàn quốc. Song song, doanh nghiệp áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt tại các siêu thị, triển khai các chương trình khuyến mại lớn, mở rộng kênh bán hàng qua điện thoại, website, mang đến cho người tiêu dùng nguồn thực phẩm, hàng hóa chất lượng cao với giá tốt.

Theo đại diện MM, các mặt hàng thực phẩm tươi sống tại hệ thống siêu thị đều có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chặt chẽ trong suốt quá trình nuôi trồng. Hiện, công ty đang vận hành 5 trạm trung chuyển thực phẩm quy mô lớn, gồm trạm trung chuyển rau củ quả tại Đà Lạt, trạm trung chuyển cá tại Cần Thơ và trạm trung chuyển thịt heo tại Đồng Nai và Hà Nội, trạm trung chuyển trái cây Tiền Giang.

Đồng thời, nhà bán sỉ - bán lẻ này còn đầu tư phòng xét nghiệm nhanh, chuyên nghiệp và hiện đại có thể xử lý ngay sản phẩm còn nghi ngờ, kiểm tra sát sao chất lượng thực phẩm trước khi đến tay người dùng.

Mới đây, trong buổi kiểm tra đột xuất tại trung tâm MM Mega Market An Phú (Quận 2), Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã lấy mẫu kiểm tra nhanh một số thực phẩm tại đây và đều cho kết quả an toàn.

Thực phẩm tươi sống tại siêu thị MM được người tiêu dùng lựa chọn

Hệ thống kiểm soát hàng hóa chặt chẽ

Trước tình trạng sản phẩm thực phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, trôi nổi trên thị trường dịp Tết, bà Nguyễn Thị Thơm - Trưởng phòng đảm bảo chất lượng tại MM Mega Market chia sẻ: “Tại MM, việc đảm bảo chất lượng và xuất xứ hàng hoá là rất quan trọng và được kiểm soát ngay từ khâu đầu vào của mỗi sản phẩm.

Cụ thể, sản phẩm đóng gói sẵn muốn đưa vào hệ thống phân phối của MM, bên cạnh mức giá cạnh tranh, cần phải được phòng Đảm bảo chất lượng của công ty xác nhận phù hợp quy định, bao gồm: Hồ sơ chất lượng, thông tin ghi nhãn hàng hóa (các thông tin ghi nhãn hàng hóa bắt buộc theo yêu cầu luật định, trong đó có xuất xứ hàng hoá)”.

Chất lượng và xuất xứ hàng hoá được MM kiểm soát ngay từ khâu đầu vào của mỗi sản phẩm

“Khi đã được chấp thuận, sản phẩm mới được lưu hành trong hệ thống. Đội ngũ nhận hàng của MM sẽ kiểm tra thông tin nhãn trước khi nhập hàng và bày lên quầy kệ. Bên cạnh đó, bộ phận nhận hàng tại kho trung tâm và các trung tâm phân phối MM được đào tạo và cập nhật thường xuyên về các quy định mới liên quan đến tem/nhãn hàng hóa, có quyền từ chối nếu lô hàng không đáp ứng đủ các yêu cầu”, bà Thơm cho biết thêm.

Một trong những mặt hàng có nhu cầu tăng vọt trong dịp Tết là hàng gia dụng như nồi, chảo hay các sản phẩm thời trang… Để giúp khách hàng phân biệt các mặt hàng không có nguồn gốc rõ ràng, bán trôi nổi trên thị trường, MM có quy định kiểm soát chặt chẽ hồ sơ chất lượng và xuất xứ của các sản phẩm này.

Bà Thơm nói: “Hàng hoá có xuất xứ nước ngoài phải có nội dung ghi nhãn tuân thủ quy định Nhà nước, cụ thể là bên cạnh tên sản phẩm, tên và địa chỉ nhà sản xuất… xuất xứ hàng phải được thể hiện trên nhãn hàng hóa bằng tiếng Việt.

Nhãn hàng hóa với các nôi dung có thể được dán trên sản phẩm hay bao bì thương phẩm, phù hợp với quy định của pháp luật, vì vậy người tiêu dùng nên lưu ý để kiểm tra xuất xứ khi chọn mua hàng”.

Cũng theo bà Thơm, để đảm bảo tính thẩm mỹ của một số mặt hàng và sự tiện dụng cho người tiêu dùng, MM cũng cân nhắc dán tem nhãn với các thông tin bắt buộc lên bao bì thương phẩm của sản phẩm như thùng giấy đi kèm, tránh tình trạng keo dán ảnh hưởng đến sản phẩm hay người dùng tốn nhiều thời gian để gỡ tem dán.

