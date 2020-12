Vượt qua khó khăn do Covid-19, BSR vận hành Nhà máy an toàn, ổn định ở công suất tối ưu; hoàn thành chỉ tiêu sản lượng sản xuất, về đích trước 19 ngày; tiết giảm ước tính 1.844 tỷ đồng, tương đương 19,2% kế hoạch được Tập đoàn Petrovietnam giao.

Ngày 25/12, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và Hội nghị Người lao động năm 2021.

Năm vượt “sóng dữ”

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hội cho biết BSR đã hoàn thành xuất sắc 6 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy PVN giao cho người đứng đầu Đảng ủy BSR. Những nhiệm vụ đó là: Tổ chức vận hành an toàn, ổn định, liên tục NMLD Dung Quất; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh cải tiến, tiết kiệm; Hoàn thành BDTT lần 4 thành công; Đa dạng hóa công tác dầu thô; Đẩy mạnh Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất; Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo kết quả SXKD tại Hội nghị, ông Bùi Minh Tiến - Tổng Giám đốc BSR cho biết: Năm 2020 là năm khó khăn nhất của ngành dầu khí trên thế giới, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn cũng không phải là ngoại lệ. “Nhưng BSR vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, không để đứt gãy các hoạt động của Nhà máy, từng bước khôi phục hiệu quả sản xuất kinh doanh trong tình hình mới”, ông Bùi Minh Tiến nhấn mạnh.

Ông Bùi Minh Tiến - Tổng Giám đốc BSR báo cáo kết quả SXKD tại Hội nghị

Cụ thể, BSR đã bảo dưỡng tổng thể lần 4, tối ưu hóa công nghệ, kinh doanh sản phẩm, tiết kiệm tiết giảm chi phí và ổn định dòng tiền. BSR vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định, công suất trung bình đạt 105%, khối lượng sản xuất cả năm đạt khoảng 5,96 triệu tấn, đạt 107% kế hoạch năm 2020; doanh thu đạt 58.283 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 5.803 tỷ đồng.

BSR cũng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện 55.201 lượt bảo dưỡng phòng ngừa và 4.784 lượt sửa chữa cho khoảng 24.131 thiết bị có trên hệ thống CMMS với tỷ lệ hoàn thành lần lượt là 95% và 90%. Công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên đã đạt được các chỉ tiêu đề ra. Công tác an ninh, an toàn luôn được chú trọng. BSR đạt tiêu chí 5 không: Không có trường hợp nhiễm Covid-19, không tai nạn mất ngày công, không sự cố cháy nổ, không sự cố an ninh trật tự và không sự cố môi trường.

BSR cần xây dựng chiến lược phát triển thích ứng hoàn cảnh mới

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam cho rằng, trong năm 2020, ngành Dầu khí chịu sự ảnh hưởng nặng nề từ tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu giảm sâu. Điều này đã tác động đến mọi mặt hoạt động của Petrovietnam và các đơn vị thành viên. Riêng BSR, với nỗ lực vượt khó đã đạt nhiều thành tích.

Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cụ thể, BSR đã vận hành Nhà máy đảm bảo an toàn, ổn định ở công suất tối ưu; hoàn thành chỉ tiêu sản lượng sản xuất, về đích trước 19 ngày; đạt hơn 29,2 triệu giờ công an toàn không có tai nạn lao động mất ngày công; thực hiện thành công bảo dưỡng tổng thể lần 4 đạt các mục tiêu đề ra về an toàn, chất lượng, tiến độ và chi phí. Năm 2020, BSR đã tiết giảm ước tính được 1.844 tỷ đồng không bao gồm chi phí dầu thô, tương đương 19,2% so với kế hoạch được Tập đoàn giao. “Tôi rất ấn tượng với những con số này và đánh giá rất cao những thành tích mà BSR đã đạt được trong bối cảnh rất khó khăn”, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam nhấn mạnh.

Ông Hoàng Quốc Vượng cũng nhận định, năm 2021 vẫn là một năm rất khó khăn. “BSR cần xây dựng chiến lược phát triển thích ứng với những điều kiện mới, đảm bảo hiệu quả và phát triển bền vững; xây dựng các kịch bản, phương án để chủ động ứng phó với các biến động khó lường của thị trường; nâng cao công tác quản trị; rà soát và từng bước số hóa, đơn giản hóa hệ thống quản lý; tăng cường tiết kiệm, tiết giảm chi phí, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chúc mừng BSR một năm vượt khủng hoảng thành công

Tại hội nghị, những đóng góp của các tập thể, cá nhân xuất sắc của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn trong năm 2020 đã được các cấp ghi nhận và khen thưởng. Tập thể người lao động BSR cũng thực hiện nghi thức giao ước thi đua năm 2021, phấn đấu đạt sản lượng khoảng 6,497 triệu tấn; doanh thu 70.661 tỷ đồng, nộp NSNN 7.698 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 864 tỷ đồng.

Năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, Kaizen của BSR đã đạt những kết quả đáng khích lệ: Trên 1.300 ý tưởng cải tiến đã được đăng ký trên hệ thống. Nâng công suất vận hành các phân xưởng chế biến CDU, NHT, CCR, PP không tốn chi phí đầu tư mà còn giúp Công ty thu lợi nhuận ròng hàng chục tỷ đồng mỗi tháng. Nhóm 13 giải pháp tối ưu hóa, tiết giảm năng lượng thành công đã đem lại hiệu quả trên 30 tỷ đồng/năm. Giải pháp loại bỏ tạp chất kim loại sắt và canxi trong nguyên liệu của phân xưởng RFCC, đã mang lại hiệu quả khoảng 130 tỷ đồng/năm. Sản phẩm sản xuất và xuất bán thành công các sản phẩm mới như MFO/LSFO, Treated LCO, hạt nhựa PP T-3050.

Xuân Thạch