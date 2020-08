Ngân hàng CIMB Việt Nam hợp tác cùng “kỳ lân” tỷ đô Toss của Hàn Quốc, mang đến thẻ ảo trả trước ngay trên ứng dụng Toss, mở ra một hướng phát triển mới cho ngành tài chính ngân hàng tại Việt Nam.

Xu hướng phát triển mới trong thời đại số

Đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê (tháng 5/2020), tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 41.755 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 5,6% so với cùng kỳ 2019, trong đó có 22.696 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 33,6% so với cùng kỳ 2019.

Thay đổi hay là chết, các doanh nghiệp đều cố gắng vượt qua biến động của đại dịch bằng các cách khác nhau. Một số doanh nghiệp lựa chọn thay đổi chiến lược, số khác lại lựa chọn tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với các ngân hàng truyền thống, đại dịch trở thành động lực thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số nhanh chóng. Với lợi thế nền tảng hoạt động là “digital bank”, các ngân hàng số như ngân hàng CIMB có cơ hội phát triển nhanh chóng hơn thông qua hợp tác sâu rộng với công ty Fintech trên thị trường.

Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với xu hướng “Tất cả trong một” (All in one) đang được ứng dụng trong hầu hết các sản phẩm - dịch vụ hiện nay.

Xu hướng “All in one” mang lại sự tiện lợi không thể phủ nhận cho người dùng

Cũng với định hướng phát triển như vậy, tháng 9/2019, “kỳ lân” Fintech tỷ đô của Hàn Quốc - Toss đã ra mắt ứng dụng tại Việt Nam với chức năng cốt lõi là Đếm bước chân - Step Counter. Vừa ra mắt, ứng dụng Toss tại Việt Nam đã thu hút được hàng ngàn bạn trẻ Việt bằng cách quy đổi số bước chân khi thực hiện các hoạt động hàng ngày như đi bộ, chạy… thành tiền thưởng cho người dùng. Ngoài ra, trên nền tảng này, người dùng có thể kết bạn, cùng nhau vận động, thi đua và nhận tiền thưởng từ Toss. Sự ra mắt của ứng dụng Toss thực sự đã mang đến một làn gió mới cho thị trường số Việt Nam.

Cái bắt tay xây dựng đời sống tài chính mới cho người Việt

Trong chưa đầy 1 năm ra mắt tại Việt Nam, Toss đã thu về cho mình hơn 1 triệu người dùng, là dấu mốc đầu tiên cho sự thành công trong chiến lược mở rộng thị trường tại Đông Nam Á. Không dừng lại ở đó, Toss hợp tác với ngân hàng CIMB Việt Nam cho ra mắt thẻ ảo trả trước đồng thương hiệu trên nền tảng không phải ngân hàng lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Thẻ ảo trả trước Toss bảo trợ bởi ngân hàng CIMB cho phép người dùng mở thẻ ngân hàng ngay trên ứng dụng Toss, thay vì một ứng dụng ngân hàng khác như Octo by CIMB. Sau đó, họ có thể nhận điểm thưởng khi đi bộ, chơi game, nạp tiền hay dùng thẻ để mua sắm và thanh toán online.

Thẻ ảo trả trước đồng thương hiệu giữa Toss và CIMB là kết quả của mô hình hợp tác hiệu quả giữa ngân hàng và fintech

Sự ra mắt thẻ ảo đồng thương hiệu Toss - CIMB là kết quả quá trình kết hợp giữa nền tảng công nghệ của Toss và kinh nghiệm phát triển ngân hàng số của CIMB Việt Nam. Cụ thể, quy trình đăng ký thẻ trên ứng dụng Toss được áp dụng công nghệ eKYC - định danh khách hàng điện tử quản lý bởi CIMB, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và mở thẻ một cách nhanh chóng, tiện lợi. Giải pháp này từng được áp dụng cho thẻ OctoFast từ tháng 4/2020 và nhận được phản hồi rất tích cực trên ứng dụng ngân hàng số Octo by CIMB. Cũng nhờ những thành công và sự chiến lược phát triển này, ngân hàng CIMB được Global Banking and Finance Review - tạp chí uy tín về tài chính ngân hàng của Anh công nhận là Ngân hàng số mới tốt nhất Việt Nam 2020.

Tại buổi ra mắt sản phẩm, bà Lê Hiền Trang - Giám đốc Khối Tiếp thị và Đối tác, ngân hàng CIMB Việt Nam chia sẻ: “Mô hình hợp tác hiệu quả giữa ngân hàng và Fintech đòi hỏi quá trình trưởng thành về nhân sự, định hướng kinh doanh và đổi mới quy trình của cả CIMB Vietnam và Toss. Là một FinTech trong giai đoạn mở rộng quy mô, Toss có thể tăng hiệu quả tiếp cận và giá trị sản phẩm dựa trên chuyên môn và bí quyết xây dựng trải nghiệm khách hàng của họ. Còn với CIMB, chúng tôi có thể áp dụng khả năng phân phối, sự tín nhiệm và chuyên môn tài chính ngân hàng của mình để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh cùng lúc đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.”

Qua lần hợp tác này, Toss và CIMB Việt Nam cùng thể hiện tham vọng xây dựng thói quen tài chính mới cho thế hệ Millennials. Khách hàng được truyền cảm hứng sử dụng fintech như một công cụ tuyệt vời giúp họ có được cuộc sống thú vị mỗi ngày. Để trải nghiệm sản phẩm vui lòng tải ứng dụng Toss Step Counter, hiện đã có mặt trên Apple Store và Google Play.

(Nguồn: CIMB Việt Nam)