Cát Vạn Lợi quyết tâm chinh phục thị trường vật tư cơ điện Việt Nam, thay thế hàng nhập khẩu với quy trình sản xuất ống thép luồn dây điện hiện đại, đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khát vọng thay thế hàng nhập khẩu

Là nước công nghiệp đang trong giai đoạn phát triển, Việt Nam trở thành mục tiêu đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhiều nhà máy và các công trình lớn liên tiếp được xây dựng. Những công trình này đòi hỏi khắt khe về các tiêu chuẩn an toàn, đặc biệt là về sự an toàn của hệ thống điện. Một trong những giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống điện cho công trình chính là sử dụng ống thép luồn dây điện.

Trước đây, ngành công nghiệp cơ khí phụ trợ của Việt Nam còn hạn chế, chưa đủ năng lực sản xuất, bởi phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu làm cho giá thành sản phẩm tăng cao.

Nhận thấy được điều đó, Công ty CP Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi trải qua hơn 13 năm lao động và phát triển, đang cố gắng khẳng định chỗ đứng của mình trong lĩnh vực cung cấp vật tư cơ điện, từng bước hiện thực hóa giấc mơ “Thay thế hàng nhập khẩu”.

Đại diện Cát Vạn Lợi chia sẻ, trong mảng sản xuất, Cát Vạn Lợi tự chủ đến 90% nguyên phụ liệu để sản xuất tại nhà máy. Do vậy sản phẩm ống thép luồn dây điện và các sản phẩm vật tư cơ điện của công ty đều có giá thành phù hợp với hầu hết khả năng tài chính của nhà thầu, giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo tiến độ thi công so với sử dụng hàng nhập khẩu.

Nhà máy Cát Vạn Lợi với quy mô 15.000 m² và công suất 8.000 tấn thép/ năm

Quy trình sản xuất ống thép luồn dây điện CVL

Theo đại diện Cát Vạn Lợi, nhờ áp dụng quy trình sản xuất hiện đại, cùng với ống thép luồn dây điện CVL được sản xuất từ cuộn thép chất lượng cao, mạ kẽm sẵn và đã được KCS kiểm tra nguyên liệu, nên sản phẩm CVL đã đáp ứng và thoả mãn được các yêu cầu khắt khe của thị trường hiện nay.

Để cho ra một thành phẩm ống thép luồn dây điện hoàn thiện, cần trải qua đầy đủ các bước dưới đây:

Bước 1: Cuộn thép mạ kẽm được xả băng từng cuộn với kích thước phù hợp để đưa vào dây chuyền uốn ống. Sau khi được xả băng xong, từng đầu cuộn thép sẽ được hàn với nhau để tạo thành một dải thép dài.

Bước 2: Sau đó, thép xả băng được lưu trữ tạm thời ở lồng chứa sau khi đươc hàn thành 1 cuộn thép dài để không làm gián đoạn việc cấp nguyên liệu cho dây chuyền sản xuất.

Bước 3: Băng thép được làm sạch bụi bẩn và dầu trên bề mặt để đảm bảo kích thước chính xác khi cuốn ống và mối hàn ống sau này. Sau quá trình làm sạch, băng thép sẽ được cán và cuốn định hình thành ống thép.

Bước 4: Sau đó, ống sẽ được hàn cao tần theo chiều dài thân ống để đảm bảo mối hàn dọc thân chắc chắn. Bên trong và bên ngoài được thiết bị gọt đường hàn để đường hàn phẳng so bề mặt, tránh xước và cắt vào dây cáp điện. Đồng thời, cả bên trong và bên ngoài ống sẽ được thiết bị phun kẽm nóng phủ lên đường hàn nhằm tránh gỉ sét và để đảm bảo sự đồng nhất bề mặt trên thân ống.

Bước 5: Phủ lớp bảo vệ bên trong ống. Bề mặt ống được làm sạch bụi bẩn, gỉ hàn, gỉ kẽm và dầu.

Bước 6: Ống sẽ được cuốn và được định hình chính xác đường kính bên ngoài theo đúng thông số kỹ thuật của từng loại ống.

Bước 7: Để bảo vệ cho lớp mạ kẽm bền theo thời gian, bề mặt bên ngoài ống được hoàn thiện bằng một lớp keo phủ chống ăn mòn.

Bước 8: Cắt ống theo chiều dài đã được lập trình sẵn trên máy tính.

Bước 9: Cả 2 đầu ống được gọt bavia và tiện ren với dung sai cho phép theo quy định.

Bước 10: Tên thương hiệu CVL, kích thước, tiêu chuẩn được in trên thân ống thép luồn dây điện theo quy định quốc tế.

Bước 11: Tất cả các bước của quy trình sản xuất, việc kiểm soát chất lượng ống thép luồn dây điện CVL luôn được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng thông số kỹ thuật & tiêu chuẩn quốc tế của từng loại ống UL / ANSI/ JIS / BS và tiêu chuẩn của nhà máy sản xuất Cát Vạn Lợi.

Dây chuyền sản xuất ống thép luồn dây điện hiện đại tại nhà máy Cát Vạn Lợi

Đại diện Cát Vạn Lợi khẳng định, Nhà máy sản xuất đã đăng ký và trải qua quy trình kiểm định sản phẩm nghiêm ngặt, dưới sự giám sát nghiệm thu chặt chẽ của Trung Tâm Chứng Nhận Phù hợp (Quacert) thuộc Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất Lượng và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 từ khâu vật tư thép đầu vào - Quy trình sản xuất - Đóng gói.

“Với phương châm hoạt động: Vì một nền kinh tế Việt Nam tự cường - Vì một nền công nghiệp cơ khí phụ trợ Việt Nam - Khát vọng thay thế hàng nhập khẩu, CVL luôn chú trọng trong từng khâu sản xuất với mong muốn góp phần nâng cao thương hiệu Việt. Chính vì thế, chúng tôi tự hào khi được các kỹ sư điện Việt Nam luôn tin tưởng, là nơi “chọn mặt gửi vàng” khi tìm kiếm nhà cung cấp cho các công trình lớn tại Việt Nam”, đại diện Cát Vạn Lợi nói.

Công ty CP Sản xuất Thiết bị Điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi Nhà máy: Lô F1.2 đường số 8, khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP HCM, Hòa Phú, Củ Chi, TP HCM. Văn phòng: số 61, đường số 7, khu dân cư Cityland, phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM. Website: https://www.catvanloi.com. Hotline: (028) 2253 3939 Chăm sóc khách hàng: 1900 5555 49. Email: baogia@catvanloi.com.

Lệ Thanh