Rạng Đông đang tiến hành khấn trương, đồng bộ, từng bước xây dựng các nền tảng, trụ cột chuyển đổi số trên cả ba khối công nghệ, quy trình, tổ chức và con người…

Theo khảo sát năm 2018 của IDC, chuyển đổi số đang trở thành chiến lược của các doanh nghiệp, tổ chức trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Gần 90% doanh nghiệp đã bắt đầu chuyển đổi số với các bước khác nhau từ tìm hiểu, nghiên cứu cho đến triển khai thực hiện.

Hơn 30% lãnh đạo khi được khảo sát đều đề cao công tác chuyển đổi số, xác nhận tính hiệu quả trên các phương diện như sự thấu hiểu khách hàng, gia tăng năng suất lao động, quy trình sáng tạo…

Là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong mô hình công nghiệp truyền thống, song ban lãnh đạo Rạng Đông vẫn luôn nỗ lực chuyên nghiệp hóa quy trình, ứng dụng các công nghệ hiện đại, nhanh chóng bắt kịp với nhịp độ chuyển đổi số từ tư tưởng cho đến hành động, từng bước cho thấy những thành tựu đầy tự hào.

Đơn vị tiên phong trong công tác chuyển đổi số

Trong lịch sử 60 năm thành lập, Rạng Đông đã đạt những thành tựu nhất định trong công cuộc tái cấu trúc toàn diện công ty, thực hiện 3 bước đột phá mang tính chiến lược.

Thứ nhất, công ty chuyển từ tập trung vào sản xuất sang định hướng thị trường, phụng sự khách hàng. Thứ hai, ban lãnh đạo định hướng chuyển từ công ty công nghệ sang công ty công nghệ cao thời I - 4.0. Thứ ba, công ty tập trung xây dựng tổ chức chuyên nghiệp, đội ngũ giàu kinh nghiệm về chuyên môn với tinh thần cầu thị, học tập suốt đời.

Sản xuất LED SMT tự động, hiện đại tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Siết chặt kỷ cương, quyết tâm tối ưu hóa quy trình, Rạng Đông thành lập trung tâm R&D chiếu sáng từ tháng 4/2021, nhằm đưa ¾ lĩnh vực I - 4.0 (Vật lý - Vật liệu, Công nghệ sinh học, Năng lượng tái tạo) phát triển các sản phẩm mới của công ty.

Đồng thời, các phần mềm mô phỏng, thiết kế và sản xuất được hỗ trợ bằng máy tính CAD, CAM, CAE được đưa vào ứng dụng. Trình độ tự động hóa của các dây chuyền sản xuất chính cũng được nâng lên mức độ I - 3.0.

Đối với quy trình sản xuất, ban lãnh đạo chỉ đạo khai thác triệt để các phần mềm ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng, ISO - Online, ERP… Bộ phận phát triển Marketing số và Thương mại điện tử nhanh chóng được thiết lập, nhằm tối ưu hóa quy trình, kiểm soát chặt chẽ các khâu sản xuất, vận hành.

Giải pháp chiếu sáng thông minh trong nông nghiệp công nghệ cao của Rạng Đông nhận Giải thưởng Sao Khuê 2021

Trên cơ sở đó, bước vào năm 2020, công ty tiến hành khấn trương, đồng bộ từng bước xây dựng các nền tảng, trụ cột chuyển đổi số trên cả ba khối công nghệ, quy trình, tổ chức và con người đề ra trong chiến lược.

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ Kỹ thuật số (Digital R&D Center) và Hệ sinh thái LED - 4.0 của Rạng Đông lần lượt ra đời, đánh dấu bước chuyển tầng công nghệ thứ tư trong chiếu sáng từ tầng công nghệ thứ ba - Chiếu sáng rắn (Solid State Lighting SSL - LED tĩnh) sang CSL&G- S - HCL & HTAL và là thay đổi quan trọng trong Chiến lược sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Việc nhanh chóng tận dụng có hiệu quả các cơ hội do CMCN 4.0 đem lại đã thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa công ty. Tiêu biểu, năm 2020, vừa phải chịu”cú đúp” là khắc phục hậu quả hỏa hoạn lớn của năm 2019 và dịch Covid-19, Rạng Đông vẫn tiếp tục tăng trưởng cao với cách làm và con người Rạng Đông: doanh thu đạt 4921 tỷ, tăng 15,6% so với năm 2019; Lợi nhuận đạt 423 tỷ tăng 17,8% so với 2019.

Sáu thập kỷ cống hiến, vẫn nỗ lực không ngừng

Tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, Rạng Đông một lần nữa thể hiện quyết tâm và lan tỏa thông điệp chuyển đổi số toàn bộ doanh nghiệp - như một bước đi không thể bỏ qua trong thời đại số.

Cụ thể, ban lãnh đạo Rạng Đông tuyên bố, từ 2020 đến 2025 là giai đoạn quan trọng để công ty thực hiện chuyển đổi số thành công với mục tiêu cụ thể như: chuyển thành công ty công nghệ cao, cung cấp hệ sinh thái LED 4.0 (bao gồm Connected Smart Lighting - CSL, Human Centric Lighting - HCL, Hi-tech Agriculture Lighting - HTAL, đèn LED tích hợp Pin năng lượng mặt trời, Thiết bị y tế, Điện tử y sinh), tích hợp với hệ thống Smart Home, Smart City, Nông nghiệp thông minh, và sản phẩm chiếu sáng LED hiệu suất cao, chất lượng cao đạt tiêu chuẩn G7, G20.

Ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông khuyến khích các doanh nghiệp nhạy bén với chủ trương chuyển đổi số trong công tác quản lý, sản xuất nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường

Đồng thời, công tác xây dựng Nhà máy LED hiện đại “Make in Vietnam” cũng đang được gấp rút triển khai nhằm đạt kế hoạch vận hành chính thức năm 2023. Đến năm 2025, dự kiến, Rạng Đông sẽ hoàn thành chuyển đổi số khối sản xuất thực với 70% - 80% dữ liệu được kết nối, tự động xử lý, phân tích trong hệ thống thống nhất. Đặc biệt công ty xác định đến năm 2030 sẽ hoàn thành Nhà máy thông minh.

Trên phương diện phong trào lao động, ngay từ năm 2020, ban lãnh đạo Rạng Đông chủ trương triển khai “Ngày hội sáng tạo Rạng Đông - Techday” làm nền tảng tiếp nhận và phát triển tri thức, kiến tạo một Rạng Đông mới, gắn liền với công nghệ cao và sự hiện đại. Năm 2021, sự kiện được tổ chức từ 15/1 - 24/4/2021, với 668 ý tưởng mang tính ứng dụng cao được ghi nhận, trong đó có 373 sáng kiến đã và đang áp dụng hiệu quả, đóng góp vào tăng trưởng kết quả SXKD quý I/2021: Doanh thu đạt 1532 tỷ đồng tăng trưởng 38,4%; Lợi nhuận thực hiện 139 tỷ đồng tăng 45,7% so với cùng kỳ 2020; thu nhập bình quân đạt 14,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,5% so với cùng kỳ 2020.

Chuyển đổi số được thực hiện từ nhân lực đến máy móc, từ mô hình sản xuất đến hệ thống quản lý… với chỉ tiêu thống nhất, tầm nhìn chiến lược toàn diện là bí quyết kiến tạo nên những thành tựu mang tính đột phá của Rạng Đông trong suốt hành trình 60 năm phát triển bằng Khoa học công nghệ/Đổi mới sáng tạo và Sự tử tế.

Ngọc Minh