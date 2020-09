The Asian Banking and Finance là tạp chí uy tín hàng đầu Châu Á ra đời năm 2008. Hệ thống giải thưởng ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ định kỳ hàng năm do ABF vinh danh là những giải thưởng danh giá, là sự ghi nhận mà giới chuyên môn cũng như của cộng đồng dành cho các ngân hàng có hoạt động nổi bật theo khu vực và quốc gia.